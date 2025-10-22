Esta aprobación del Parlamento Europeo condiciona a los jóvenes de 17 años a circular acompañados por un conductor experimentado

Los jóvenes de 17 años podrán obtener el carné de conducir en Europa. Fotografía: Europa Press

El Parlamento Europeo dio luz verde este martes a la nueva normativa sobre el carné de conducir. Entre las novedades más destacadas, destaca que se permitirá a los jóvenes de 17 años obtener el permiso de conducción para automóviles. Esta aprobación contempla que se podrá conducir un vehículo con 17 años, siempre y cuando se vaya acompañado de un conductor experimentado.

A la reducción de la edad mínima para obtener el permiso tipo B hasta los 17, también se ha aprobado que las personas de 18 años puedan sacar el permiso tipo C, que permite conducir camiones. Del mismo modo, aquellas personas que tengan 21 años podrán obtener el carné tipo D para conducir guaguas, siempre que posean un certificado de competencia profesional.

Los países de la Unión Europea cuentan con un periodo de tres años para añadir estas aprobaciones a su normativa nacional. En el plazo de un año deben prepararse para llevarlas a cabo.

La educación vial, clave en la formación

Los profesionales de la educación vial insisten en la relevancia que tiene la correcta formación de los jóvenes conductores. Defienden el papel de los profesores de autoescuela como los verdaderos expertos en educar y enseñar a conducir de forma responsable.

Con respecto a la posibilidad de que los jóvenes de 17 años puedan conducir, los profesores defienden que siempre que haya una buena formación, la reducción de la edad mínima no debería suponer un problema.

Informa: RTVC

Conductores noveles durante dos años

Otro de los acuerdos adoptados por el Parlamento Europeo establece que los conductores noveles contarán con un periodo de prueba de dos años. A lo largo de este tiempo, se les impondrá sanciones más severas en caso de conducir bajo los efectos del alcohol o por no usar el cinturón de seguridad.