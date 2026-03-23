Joventut Badalona vs Dreamland Gran Canaria | J24 Liga Endesa 25-26

Joventut Badalona vs Dreamland Gran Canaria. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 29 de marzo. Partido correspondiente a la J24 de la Liga Endesa. Se puede seguir en directo en rtvc.es

Joventut Badalona y Dreamland Gran Canaria se enfrentan este domingo 29 de marzo, a partir de las 11:00 (hora canaria) en el Pabellón Olímpico de Badalona. Partido correspondiente a la jornada 24 de la Liga Endesa.

Joventut Badalona vs Dreamland Gran Canaria | J24 Liga Endesa

El equipo grancanario se encuentra en la decimocuarta posición de la clasificación mientras que el conjunto catalán es sexto en la liga nacional. El Granca perdió en la jornada 23 contra el CB Breogán. Mientras que el equipo badalonés llega al encuentro tras ganar ante el Força Lleida en la liga.

Posiciones en la clasificación de Joventut Badalona y Dreamland Gran Canaria

En la clasificación, el Dreamland Gran Canaria se encuentra en decimocuarta posición. En cambio, el Joventut Badalona ocupa la sexta posición.

Últimos enfrentamientos H2H entre Joventut Badalona y Dreamland Gran Canaria

En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos equipos, el Dreamland Gran Canaria ha ganado dos veces.

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