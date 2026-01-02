Joventut Badalona vs La Laguna Tenerife | J14 Liga Endesa 25-26

Joventut Badalona vs La Laguna Tenerife. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 3 de enero. Partido correspondiente a la J14 de la Liga Endesa. Lo puedes seguir en directo en RTVC

Joventut Badalona y La Laguna Tenerife se enfrentan este sábado 3 de enero a partir de las 17:00 (hora canaria) en el Pabellón Olímpico de Badalona. Partido correspondiente a la jornada 14 de la Liga Endesa.

Joventut Badalona vs La Laguna Tenerife | J14 Liga Endesa

El equipo tinerfeño se encuentra en la 4ª posición de la clasificación mientras que el conjunto catalán es 7º en la liga nacional. El CB Canarias ganó en la jornada 13 contra el Coviran Granada. Por su parte, el equipo catalán llega al encuentro tras perder ante Unicaja en la Liga.

Posiciones en la clasificación de Joventut Badalona y La Laguna Tenerife

En la clasificación, La Laguna Tenerife se encuentra en cuarta posición. En cambio, el Joventut Badalona ocupa la séptima posición.

Últimos enfrentamientos H2H entre Joventut Badalona y La Laguna Tenerife

En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos equipos La Laguna Tenerife ha ganado los tres últimos partidos.

