Juan Carlos Hernández Atta, nuevo alcalde de Valsequillo

Tras 14 años Francisco Atta (ASBA) cede el bastón de mando de Valsequillo a su primo Juan Carlos Hernández Atta, de Asamblea Valsequillera

Juan Carlos Hernández Atta (Asamblea Valsequillera) ha sido elegido este martes nuevo alcalde de Valsequillo, en Gran Canaria, al prosperar la moción de censura presentada contra el hasta ahora primer edil, Francisco Atta, de Asamblea de Asociación de Barrio (ASBA), quien ha ostentando la Alcaldía unos catorce años.

Juan Carlos Hernández Atta (a la derecha), nuevo alcalde de Valsequillo, en Gran Canaria, al prosperar la moción de censura contra Francisco Atta. RTVC

De esta manera, los siete concejales de AV, El Cambio Necesario PSOE-VPL (Grupo Mixto), Plataforma Vecinal Por Valsequillo Tajinaste (Grupo Mixto) y la concejala no adscrita Lucía Melián Alonso, han sumado la mayoría necesaria para que saliera adelante la iniciativa que acordaron a principios de noviembre.

Los mismos sustentaron la moción de censura en la necesidad de iniciar un nuevo tiempo político en el municipio basado en la responsabilidad, la participación y la buena gestión al servicio del interés general.

Una vez finalizado el pleno extraordinario, y en declaraciones a los medios de comunicación, el nuevo alcalde ha entendido que este martes es un día «de ilusión y de esperanza para Valsequillo», señalando que desde este miércoles toca trabajar «porque el tiempo es poco y los retos son muchísimos». «Este pueblo se lo merece y con este equipo las cosas van a salir bien», aseguró.

Momento en el que Francisco Atta (ASBA) cede el bastón de mando de Valsequillo a su primo Juan Carlos Hernández Atta, de Asamblea Valsequillera. RTVC .

Modelo de «gestión profesional» en Valsequillo

«Nosotros -continuó- planteamos un programa consensuado por todos los partidos que componemos este Grupo de Gobierno y ajustado para este año y medio. Vamos a implantar un modelo de gestión profesional para que se puedan ver los resultados a corto plazo y en el margen de tiempo que tenemos».

Hernández Atta señaló de igual modo que las cosas están difíciles porque existen hasta seis millones de euros en inversiones que están en el plazo límite para devolverse.

«Posiblemente buena parte de esas inversiones tengamos que devolverlas pero vamos a luchar cada euro en el Cabildo, en Madrid y en Bruselas si hace falta para recuperarlos o sostener esas inversiones porque nuestro pueblo lo necesita y nuestros vecinos se lo merecen», afirmó.