Juan Luis Guerra y Manny Cruz lanzan una nueva canción: ‘Nieve en verano’

’Nieve en verano’ es el nuevo trabajo de los dos artistas dominicanos que ponen a Canarias habitualmente en sus giras de conciertos

Juan Luis Guerra junto a Manny Cruz lanzan «Nieve en verano». Un nuevo trabajo, un merengue de amor bailable, que reúne a los artistas dominicanos.

«Nieve en verano» ya está disponible en todas las plataformas digitales

La canción cuenta la historia de un amor inesperado capaz de cambiarlo todo, y toma su título de la imagen que mejor lo resume: la nieve en verano como símbolo de lo que, desde la lógica, no debería suceder. Con una letra esperanzadora que habla también de fe y de saber esperar, el tema mantiene la esencia del género, con una melodía pegajosa y un ritmo pensado para bailarse.

«No hicimos cualquier canción juntos, ¡hicimos un merengue! Es el vivo ejemplo de que no hay nada imposible bajo el cielo, que es exactamente de lo que habla el tema» afirmó Manny Cruz.

Por su parte, Juan Luis Guerra destacó la trayectoria de Manny Cruz y su aporte al género: «Siempre lo recibí con mucha alegría y con mucho cariño de trabajar con Manny, sabiendo lo buen artista que es, y lo mucho que él representa para el merengue en República Dominicana».

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip rodado en la Zona Colonial de Santo Domingo, con una estética inspirada en los años ochenta y ambientado en una fiesta de aire cubano. El trabajo está protagonizado por Manny Cruz, Juan Luis Guerra y Francisca, presentadora de Despierta América, con la participación especial de David Ortiz, conocido como «Big Papi», exjugador dominicano de las Grandes Ligas de béisbol y miembro del Salón de la Fama.

Canarias, parada habitual de Juan Luis Guerra y Manny Cruz

Los dos artistas tienen gran vinculación con Canarias, incluyendo en sus giras paradas en las islas. Manny Cruz estuvo durante los carnavales de Santa Cruz de Tenerife en 2025 poniendo al público a bailar en una cita ante miles de personas.

Juan Luis Guerra también conoce bien el carnaval de Santa Cruz de Tenerife. En 2019 realizó un concierto que ha pasado a la historia al reunir a unas 400.000 personas en su multitudinario concierto. El cantante de República Dominicana también pasó en el verano de 2025 por Gran Canaria y Tenerife en la gira ‘La Ruta 4.40’.