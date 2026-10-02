El centrocampista del CD Tenerife Juanjo Sánchez consideró este viernes que, a pesar de encadenar dos resultados no tan positivos como los primeros de la temporada, el «equipo se mantiene tranquilo» y con la confianza de afrontar los siguientes partidos como lo han hecho con los demás

El centrocampista del CD Tenerife Juanjo Sánchez consideró este viernes que, a pesar de encadenar dos resultados no tan positivos como los primeros de la temporada, el «equipo se mantiene tranquilo» y con la confianza de afrontar los siguientes partidos como lo han hecho con los demás.

Juanjo Sánchez, jugador del CD Tenerife / Archivo

Comentó que la semana de entrenamientos ha sido «muy intensa», no por ninguna reprimenda por parte del cuerpo técnico, sino dentro de la normalidad a la que ya está acostumbrada la plantilla, que se encuentra con «muchas ganas» de que llegue el lunes y «afrontar el partido con nuestras armas y volver a la victoria».

Sánchez analizó la situación actual del Tenerife y consideró que «el equipo está tranquilo» al tiempo que opina que hablar «de mala racha es injusto», ya que el equipo es noveno, con 11 puntos, a apenas dos de los puestos de liguilla y con el descenso todavía lejos, por lo que las sensaciones siguen siendo buenas.

«Sabemos en qué hemos fallado, siempre hay que mejorar, aún estando mal como el otro día, que estuvimos un poco peor de lo normal, tuvimos tres ocasiones muy claras para llevarnos el partido y creo que lo importante es lo que viene, no centrarse en lo que ya ha pasado, corregir y mejorar de cara al siguiente partido», continuó.

Un partido especial para el jugador andaluz

En el ámbito personal transmitió que está «muy cómodo y a gusto tanto en la isla como en el club», gracias a que el cuerpo técnico «tiene mucha confianza» puesta en él y así se lo han hecho llegar, lo que le hace «sentirse importante», ser uno más del equipo y esto es lo que le genera esas «ganas de mejorar cada día» y de hacer las «cosas bien».

Al ser un partido ante un conjunto andaluz, el lebrijano confesó que tendrá la grada repleta de familiares y amigos, lo que hace de este un «partido especial» gracias a la posibilidad que tendrá de reunirse con toda su gente y que puedan disfrutar de verle jugar in situ, más allá del rival, del que ha añadido que no tiene, ni ha tenido, ningún tipo de relación.

Sobre el Córdoba, argumentó que son un cuadro «muy peligroso», que «corre mucho» y «te llevan al límite», que asumen riesgos que no todos los equipos de la liga toman, gracias en parte a ese «estilo de juego continuista» que manejan, con un entrenador que viene de temporadas anteriores con ellos y están haciendo un «trabajo increíble».

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