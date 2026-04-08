El central tinerfeño habló sobre las sensaciones de la plantilla y las posibilidades de ascenso a la máxima categoría

Juanma Herzog, defensa de la UD Las Palmas, declaró este miércoles que en el vestuario amarillo siempre han tenido «en mente» el ascenso directo a Primera División, un objetivo del que nunca se han «desenganchado».

Herzog: «Siempre hemos tenido en mente el ascenso directo». Imagen cedida por la UD Las Palmas

El central tinerfeño aseguró en rueda de prensa que los equipos que finalmente logran ascender son «los más regulares, los que más portería a cero tienen y menos goles reciben», condición que caracteriza precisamente esta temporada al conjunto amarillo.

Próxima rival y sensaciones

Las Palmas visitará el próximo sábado a un rival directo, el Málaga CF, en un partido que Herzog prevé como «bastante duro», por lo mucho que se van a jugar ambos equipos, pero aseguró que están «más que preparados para afrontarlo» en un «campo histórico» como el estadio de La Rosaleda.

El canterano, internacional sub 21 con España, propuso para ello «tener calma con el balón y el equipo junto a la hora de defender; si hacemos eso, va a salir todo bien».

Con poca participación en el presente curso, con la pareja de centrales Sergio Barcia-Mika Mármol como dueños del centro de la zaga isleña, Herzog reconoció que es «difícil estar enchufado, cuesta mucho», pero agradeció los minutos que ha tenido en las últimas jornadas.

Si bien subrayó que está «preparado para más», tras haber participado únicamente en 13 partidos esta temporada, nueve de ellos como suplente.