Las asociaciones de jueces han emitido un comunicado solicitando que si tienen constancia de esos hechos «presenten las denuncias o querellas correspondientes»

Las asociaciones de jueces piden a Sánchez que rectifique sus declaraciones sobre que «algunos jueces hacen política».

Los jueces piden al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que rectifiquen las acusaciones «graves» sobre que algunos jueces hacen política.

Las asociaciones Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) han emitido un comunicado instando a que «si consideran que existen miembros del poder judicial que dictan sus resoluciones persiguiendo una finalidad política que identifiquen tales hechos y presenten las denuncias o querellas correspondientes ya que esas conductas serían constitutivas de un ilícito penal».

Añaden que en caso de no hacerlo deben desdecirse de las manifestaciones que han realizado «pues el recto ejercicio de sus cargos no es compatible con expresiones que cuestionan el normal funcionamiento de las instituciones públicas y menoscaban la confianza de los ciudadanos en la administración de justicia».

Palabras de Sánchez

Ambos colectivos recuerdan lo sucedido, en una entrevista en TVE, Pedro Sánchez manifestó que «hay jueces haciendo política» y apeló al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que estudie si ciertas causas «tienen los parámetros de independencia y de respeto a la presunción de inocencia que merecen todos los ciudadanos».

Consideran, «el presidente del Gobierno puso en relación esta afirmación con determinados procedimientos penales en los que se investigan actuaciones supuestamente realizadas por personas de su entorno y por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz«.

Las asociaciones indican que «el presidente del Gobierno se ratificó en estas afirmaciones al día siguiente en un encuentro con periodistas extranjeros».

Declaraciones de Bolaños

Por otra parte, señalan que tras el acto de apertura del Año Judicial del pasado viernes, en una entrevista publicada el domingo en el diario El País, Félix Bolaños indicó que las manifestaciones de Pedro Sánchez eran la constatación de «una realidad inconstestable» y pidió al CGPJ que «dé un toque serio por algunas instrucciones indefendibles».

Al respecto la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente aclaran que el CGPJ no puede inmiscuirse en la labor jurisdiccional de los jueces.

Para ambas asociaciones «más allá del derecho a la libertad de expresión y de la legitimidad que en democracia ha de tener la posibilidad de criticar el contenido de resoluciones judiciales estas declaraciones suponen un daño gravísimo a la separación de poderes y a la confianza que los ciudadanos han de tener en sus jueces».

Destacan que «el presidente del Gobierno y el ministro de Justicia no se han limitado a mostrar su discrepancia con algunos autos y sentencias, lo que sostienen es que en nuestro país existen jueces que en lugar de someterse al imperio de la ley dictan sus resoluciones siguiendo un interés estrictamente político».

Además, concluyen, «la gravedad de estas afirmaciones es enorme y el hecho de que se resalte que los comportamientos denunciados son muy minoritarios no resta trascendencia a lo dicho»,