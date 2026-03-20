La exconcejala del PSOE comparece por videoconferencia y alega problemas de salud para evitar el interrogatorio sobre el presunto expolio de 400.000 euros

El magistrado Rafael Passaro aplaza la comparecencia de Medina este viernes en Las Palmas de Gran Canaria. La fiscalía investiga a la exedil por malversación, falsedad y prevaricación en el caso Valka. El proceso judicial analiza el pago irregular de facturas de agua para riego entre los años 2015 y 2022.

Vídeo RTVC

Inmaculada Medina comunicó al juez su incapacidad para declarar mediante una conexión remota. La investigada alegó una enfermedad que le impide responder a las preguntas de la acusación en este momento. Por esta razón, el juzgado traslada la cita al próximo mes de abril para garantizar su derecho a la defensa.

Como consecuencia del aplazamiento, los abogados esperan nuevas fechas para continuar con las diligencias pendientes. La fiscalía sostiene que existe una prueba ingente contra la antigua responsable de Servicios Públicos. Sin embargo, el estado de salud de la exconcejala paraliza temporalmente este avance clave del proceso.

Además, este retraso coincide con un momento crítico de la instrucción del caso Valka. La investigación trata de esclarecer el destino de fondos públicos del Ayuntamiento capitalino. El juez Passaro mantiene la vigilancia sobre todos los implicados mientras se recupera la principal investigada de esta pieza.

Medidas cautelares para los implicados

Por otro lado, el juez interrogó este viernes al exjefe de Parques y Jardines, Sergio González Cuba. El investigado solo contestó a las preguntas formuladas por su propia abogada durante la sesión. Por el contrario, el fiscal Anticorrupción solicitó la retirada inmediata de su pasaporte como medida preventiva.

En el mismo sentido, la acusación particular del Ayuntamiento apoyó la restricción de movimientos para el exfuncionario. Las autoridades judiciales aprecian delitos de extrema gravedad en la gestión de los contratos de riego. Por ello, el juzgado busca evitar cualquier riesgo de fuga de los principales sospechosos.

Asimismo, otros investigados como el empresario Felipe Guerra ya entregaron sus documentos de viaje esta semana. El magistrado les obliga a comparecer en sede judicial cada quince días sin excepción. Estas medidas refuerzan el control sobre la trama que presuntamente inflaba facturas de suministro de agua.

Investigación del expolio económico

Finalmente, la causa se centra en cuatro contratos adjudicados a la sociedad Guerra Patrimonial FGG. La fiscalía acusa a esta empresa de cobrar precios excesivos por el agua de los jardines municipales. Por consiguiente, los investigadores sospechan de un plan orquestado para desviar caudales públicos de forma continuada.

De hecho, la administración única de la empresa también figura en la lista de citaciones judiciales. Los agentes analizan si existió cohecho y malversación en la relación entre los técnicos y el empresario. Igualmente, la dimisión de Medina de sus cargos actuales subraya la relevancia política de este escándalo.

En conclusión, el caso Valka busca recuperar los 400.000 euros que el consistorio perdió supuestamente. El equipo judicial revisa ahora toda la documentación intervenida en los registros de los últimos meses. Por tanto, el mes de abril será decisivo para conocer la versión de la exconcejala socialista.