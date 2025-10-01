El juicio ha comenzado en la Audiencia Provincial y se ha iniciado con el testimonio de la presunta víctima de los abusos sexuales. La acusación particular y la fiscalía piden seis años de prisión

En la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife se ha iniciado el juicio contra un entrenador de baloncesto por presunta corrupción de menores.

El entrenador de baloncesto acusado se ha sentado en el banquillo. La defensa pide la libre absolución / RTVC

La madre de una menor denunció el caso

La primera denuncia la interpuso la madre de una de las presuntas víctimas del entrenador. Según la fiscalía, el acusado, presuntamente envió mensajes de alto contenido sexual a una de sus alumnas. En el momento de los hechos, la joven tenía entre 14 y 15 años. La acusación subraya que el entrenador se habría aprovechado de la confianza que existía entre ambos.

Piden seis años de prisión para el acusado

La defensa del acusado ha pedido la libre absolución. Considera que la menor, a pesar de su edad, 14 años, la menor tenía madurez suficiente para mantener relaciones sexuales. La menor narró hoy ante el tribunal lo que ocurrió durante un entrenamiento y también los mensajes de alto contenido sexual de los mensajes que supuestamente se intercambiaban.

Tanto la acusación particular como la fiscalía pública piden seis años de prisión para el acusado por varios delitos de abusos sexuales.



