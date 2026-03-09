El sindicato presenta un escrito ante la Fiscalía de Menores por el uso inadecuado de los calabozos en la Comisaría Provincial de la Policía Nacional

El sindicato Jupol denunció el pasado 3 de marzo esta práctica ante la Fiscalía de Menores en Santa Cruz de Tenerife. La organización critica el empleo de dependencias sensibles para custodiar sustancias estupefacientes intervenidas en operaciones policiales.

Droga almacenada en dependencias de menores en la comisaría provincial de Santa Cruz de Tenerife de la Policía Nacional REMITIDA / HANDOUT por JUPOL

Esta situación compromete la seguridad y la salubridad de los menores detenidos y de los propios agentes del cuerpo.

Un depósito de droga improvisado

La organización advierte sobre el uso habitual de estas celdas como un almacén temporal de sustancias ilícitas. Jupol señala directamente al jefe de la Unidad de Coordinación Operativa Territorial como responsable de esta orden interna. El mando policial habría obligado a mantener la droga en la zona de calabozos pese a los riesgos evidentes.

Los funcionarios presentes relatan que la instrucción se produjo en términos autoritarios ignorando las advertencias previas de los agentes. Esta decisión afecta a unas instalaciones que deben cumplir con estrictos criterios de protección para los menores de edad. El sindicato considera inaceptable esta falta de planificación en la gestión de los efectos judiciales incautados.

Riesgos laborales y medidas de ventilación

La jefatura emitió posteriormente una contraorden verbal ante las numerosas quejas planteadas por los representantes sindicales y trabajadores. El nuevo documento reconoce implícitamente el peligro generado al establecer turnos de rotación obligatorios cada dos horas. Los agentes deben abandonar el puesto por motivos de seguridad laboral al convivir con el material decomisado.

Además, la instrucción policial detalla la necesidad de mantener las puertas abiertas para ventilar adecuadamente las dependencias. Jupol critica esta solución al considerar que compromete la seguridad del sistema de custodia de los detenidos. La medida de abrir los calabozos no soluciona el problema de fondo según los representantes de los trabajadores.

Intervención de la Fiscalía de Menores

El sindicato ha informado de estos hechos al Comité de Seguridad y Salud de Canarias y a la Jefatura Provincial. La solicitud de intervención de la Fiscalía busca garantizar que estas prácticas no se normalicen dentro de la institución. La denuncia subraya una preocupante falta de control sobre las sustancias que permanecen bajo custodia policial.

La organización exige responsabilidades por convertir zonas de detención especialmente sensibles en depósitos de estupefacientes sin las condiciones mínimas. Los servicios de prevención de riesgos laborales también han recibido la notificación correspondiente para evaluar la situación ambiental. El colectivo policial espera ahora una rectificación definitiva que asegure la integridad de los menores y los funcionarios.