ES NOTICIA

Directo
InicioNoticiasCultura

Este sábado el Festival Keroxen resonará con sonidos de Canarias, California y Colombia

Redacción RTVC
Redacción RTVC

A partir de las 18:30 horas del sábado, 25 de octubre, el Festival Keroxen acogerá las actuaciones de Chúpame el Dedo, Nah, Only Now y Alba Gil Aceytuno

Alba Gil Aceytuno
La artista canaria Alba Gil Aceytuno.

Este sábado 25 de octubre, el Festival Keroxen continúa su andadura con una segunda jornada que promete mantener el listón alto tras su arranque. El Espacio Cultural El Tanque, en Santa Cruz de Tenerife, acogerá una noche de contrastes y conexiones. Lo hará con cuatro propuestas artísticas que exploran los márgenes de la música electrónica, la tradición y la experimentación escénica.

La jornada comenzará con el estreno de Pleito, el nuevo proyecto personal de la artista canaria Alba Gil Aceytuno. Abrirá la noche a las 19:00 horas con una propuesta intimista y contemporánea, cargada de identidad y emoción.

Le seguirá Only Now, alias del productor estadounidense Kush Arora, quien llegará desde California con un directo que fusiona músicas del sur de Asia con texturas industriales, electrónica ritual e instrumentos tradicionales indostaníes, en una actuación que promete transportar al público a territorios sonoros tan intensos como inexplorados.

Música en directo como experiencia inmersiva y transformadora

A las 21:00 horas tomará el relevo el dúo norteamericano NAH, con una propuesta radical basada en percusión en vivo, samples distorsionados y ritmos impredecibles. Una experiencia sonora que desarma las estructuras convencionales desde el cuerpo y el caos. El cierre de la noche correrá a cargo de la banda colombiana Chúpame el Dedo, que regresa al escenario de Keroxen con su mezcla irreverente de cumbia, electrónica, metal y performance. Resultado de la residencia y grabación del disco que han desarrollado durante la semana. Con humor, actitud punk y una energía desbordante, prometen convertir el tanque en una pista de baile delirante.

Con esta segunda jornada, el Festival Keroxen vuelve a reafirmarse como un espacio de descubrimiento y celebración colectiva, donde la música en directo se convierte en una experiencia inmersiva, transformadora y abierta a lo inesperado.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Barakaldo vs CD Tenerife | J9 Primera Federación Grupo 1 25-26

Habrá desaceleración de la economía pero no frenazo, según la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife

Encuentran a una familia maniatada después de que un ladrón intentara robarles y prendiera fuego al domicilio en Triana

Teresa Correa resignifica el canon estético en los museos con su performance en el Thyssen

Sumar confía en alcanzar un acuerdo en vivienda con el PSOE

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025