A partir de las 18:30 horas del sábado, 25 de octubre, el Festival Keroxen acogerá las actuaciones de Chúpame el Dedo, Nah, Only Now y Alba Gil Aceytuno

La artista canaria Alba Gil Aceytuno.

Este sábado 25 de octubre, el Festival Keroxen continúa su andadura con una segunda jornada que promete mantener el listón alto tras su arranque. El Espacio Cultural El Tanque, en Santa Cruz de Tenerife, acogerá una noche de contrastes y conexiones. Lo hará con cuatro propuestas artísticas que exploran los márgenes de la música electrónica, la tradición y la experimentación escénica.

La jornada comenzará con el estreno de Pleito, el nuevo proyecto personal de la artista canaria Alba Gil Aceytuno. Abrirá la noche a las 19:00 horas con una propuesta intimista y contemporánea, cargada de identidad y emoción.

Le seguirá Only Now, alias del productor estadounidense Kush Arora, quien llegará desde California con un directo que fusiona músicas del sur de Asia con texturas industriales, electrónica ritual e instrumentos tradicionales indostaníes, en una actuación que promete transportar al público a territorios sonoros tan intensos como inexplorados.

Música en directo como experiencia inmersiva y transformadora

A las 21:00 horas tomará el relevo el dúo norteamericano NAH, con una propuesta radical basada en percusión en vivo, samples distorsionados y ritmos impredecibles. Una experiencia sonora que desarma las estructuras convencionales desde el cuerpo y el caos. El cierre de la noche correrá a cargo de la banda colombiana Chúpame el Dedo, que regresa al escenario de Keroxen con su mezcla irreverente de cumbia, electrónica, metal y performance. Resultado de la residencia y grabación del disco que han desarrollado durante la semana. Con humor, actitud punk y una energía desbordante, prometen convertir el tanque en una pista de baile delirante.

Con esta segunda jornada, el Festival Keroxen vuelve a reafirmarse como un espacio de descubrimiento y celebración colectiva, donde la música en directo se convierte en una experiencia inmersiva, transformadora y abierta a lo inesperado.