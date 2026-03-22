Kevin Perdomo conquista el cinturón de campeón en un espectacular The Battle Championship 10 en el Juan Beltrán Sierra

Kevin Perdomo, nuevo campeón del peso ligero en la Battle Championship 10

El pabellón Juan Beltrán Sierra acogió una vibrante jornada de MMA con la celebración de The Battle Championship 10, un evento que volvió a reunir a numerosos aficionados a las artes marciales mixtas y que se consolida como una de las citas más destacadas y con más proyección del panorama deportivo en Canarias.

La velada reunió a más de medio millar de aficionados que disfrutaron de un show cargado de emoción, intensidad, espectáculo, sorpresas y un alto nivel competitivo y que dejó el triunfo de Kevin Perdomo sobre José Sánchez en la pelea por el cinturón del peso ligero (70,3 kg).

El combate estelar no defraudó: el grancanario Kevin Perdomo se proclamó campeón tras imponerse al lanzaroteño José Sánchez por sumisión, a través de un mataleón, a falta de cinco segundos para finalizar el primer asalto de una intensa y disputada pelea, demostrando un gran nivel técnico y poder de reacción dentro del octágono.

El peleador grancanario se vio contra las cuerdas, gracias al empuje del lanzaroteño, pero logró dar la vuelta a la pelea y cerrar el enfrentamiento con un nuevo triunfo.

Con esta victoria, Perdomo se posiciona como una de las figuras más relevantes del panorama regional del deporte de contacto, mientras que Sánchez demostró que el que tuvo, retuvo.

Además del combate principal, el cartel se completó con otras tres peleas más que se saldaron con las victorias del grancanario Lionel Brito (TAZ Jinámar) sobre Marcos Población (70,3 kg), a los puntos por decisión unánime en la pelea amateur por el cinturón, el también grancanario del TAZ Jinámar Joan Rodríguez ante el brasileño Oliveira por sumisión (65,8 kg) y Adrián Gálvez en su pelea ante TJ Oseh (74 kg) por la vía rápida.

En simultáneo, el Campeonato de Canarias de MMA

El evento tuvo un valor añadido con la celebración, de manera simultánea, del Campeonato de Canarias de MMA 2026, que reunió a más de un centenar de los mejores talentos amateur del archipiélago y que brindó la friolera de más de 90 combates a lo largo de una maratoniana jornada.

Así, Destiny Freya (56 kg youth), Tomás Naranjo (61,2 kg junior), Saulo Hernández (61,2 kg senior), Borja Alonso (56,7 senior), Henri Kobi (70,3 kg senior) y David Marrero (74,8 senior) se coronaron nuevos campeones de Canarias.

Mención especial merece un público que acudió a la llamada del evento poblando las gradas del recinto capitalino y animando, incansablemente, a todos los protagonistas, tanto a los profesionales como a los que aspiran a serlo.

The Battle Championship continúa así su consolidación como plataforma clave para el desarrollo de las artes marciales mixtas en Canarias, apostando por el talento local y la promoción del deporte.

El consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, destacó “el brillo de un evento que dejó grandes peleas y el acierto pleno de incorporar el Campeonato de Canarias para poder disfrutar de las que serán nuestras figuras en el futurio. Julio Santana y su equipo han vuelto a demostrar su gran capacidad organizativa en una disciplina por la que apostamos y seguiremos apostando desde el Instituto Insular de Deportes”, expresó.

La organización ha valorado muy positivamente la acogida del público y el desarrollo de la competición, agradeciendo el apoyo de aficionados, deportistas, patrocinadores y colaboradores que hicieron posible esta cita.

“La afición que se ha acercado, en buen número, al Juan Beltrán Sierra ha estado de sobresaliente con su aliento y apoyo constante y las peleas han sido espectaculares, de mucho nivel y con grandes momentos y desenlaces emocionantes”, declaró promotor grancanario, Julio Santana.