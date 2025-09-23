Kirian Rodríguez: «no estoy en el punto de tener ilusión por competir»

En una entrevista en exclusiva para informativos de Televisión Canaria, Rodríguez asegura que se siente «en la obligación de intentar recuperar al mejor Kirian», porque entre otras razones, se lo debe a sí mismo

El futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas Kirian Rodríguez ha concedido una entrevista en exclusiva a Televisión Canaria. La realizó Armando Vallejo en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Barranco Seco y en esta primera entrega Rodríguez habla abiertamente sobre su estado actual frente a la competición. Asegura que aún no ha recuperado al cien por cien la ilusión por competir en el campo y que está trabajando para recuperarla. Aún así, no descarta cualquier opción en el futuro, que podría pasar desde dejar el fútbol hasta cambiar de equipo.

Aquí está la primera entrega y este miércoles podrán escuchar al tinerfeño hablando de su lucha contra un Linfoma de Hodgkin y otros detalles personales.

Recuperación

Kirian reconoce que le está costando recuperar la ilusión competitiva, tras dos largos parones por su enfermedad, y que está trabajando para ello.

Además, afirma que se siente «en la obligación de intentar recuperar al mejor Kirian», porque entre otras razones se lo debe a sí mismo. Sobre si le podría venir bien un cambio de club en el futuro, el centrocampista se siente «en casa y muy contento», pero añade que tampoco sería un problema llegado el caso.

El jugador de Candelaria también se refirió al regreso a la UD Las Palmas de Jesé Rodríguez y en especial de Jonathan Viera, con quien dijo que no hubo ningún problema personal durante el conflicto de Viera con el técnico García Pimienta, que desembocó en la salida del futbolista grancanario.

En lo deportivo

Por otro lado, Kirian Rodríguez hizo un análisis de la actuación de Viera en particular y del equipo en general ante el Leganés, con victoria por 0-1. Cree que entre las virtudes del plantel con Luis García está haber «recuperado la identidad» y por contra, cree que aún les falta sentenciar mejor los encuentros.

Respecto a su reaparición, Kirian espera que sea «más pronto que tarde». Para finalizar esta parte de la entrevista, rememora su «año perfecto» en el equipo y manda un mensaje de apoyo y unidad a la afición.