Kirian: «Ya he vivido bastante, más de lo que incluso esperaba»

Kirian Rodríguez se abre en una entrevista exclusiva para Televisión Canaria sobre su vida personal y la enfermedad que lo apartó durante años del sueño del fútbol que lo acompaña desde niño

Segunda entrega de la entrevista exclusiva del futbolista Kirian Rodríguez con Armando Vallejo para la sección de deportes de los Servicios Informativos de Televisión Canaria. En esta parte, el tinerfeño de la Unión Deportiva Las Palmas‬ muestra su lado más humano. En su vida personal destaca en los últimos años su enfermedad. Por eso, hubo que hablar, obligatoriamente, del tipo de cáncer que ha sufrido, el Linfoma de Hodgkin, que le ha alejado de los terrenos de juego en dos ocasiones prolongadas.

Kirian admite que «ya he vivido bastante, más incluso de lo que esperaba», combinando en el tiempo este grave contratiempo de salud como su incipiente carrera como jugador profesional. No tiene reparo en abordar el asunto de la muerte y en cómo afecta todo este período a su entorno más cercano.

Paradójicamente, a pesar de ser un proceso tan intenso y duro, el centrocampista de Candelaria reconoce que ha podido ser muy feliz. Armando Vallejo también aprovechó para regalarle un libro sobre los estoicos y le preguntó a Kirian por varias premisas filosóficas aplicadas al fútbol y a la UD Las Palmas.