La atacante Koko Ange vuelve al CD Tenerife Femenino

La jugadora marfileña regresa tras su etapa en la liga saudí

La atacante marfileña Koko Ange, que llega tras su paso por la liga saudí, se une de nuevo al CD Tenerife Femenino con la ilusión de aportar su experiencia y liderazgo en esta nueva etapa. El club presentó a la jugadora este viernes en la sede de Egetsa, uno de sus patrocinadores.

Koko Ange vistió durante ocho temporadas la camiseta del Costa Adeje Tenerife, desde su llegada a la isla en 2017, convirtiéndose en un auténtico referente dentro y fuera del terreno de juego y una de las figuras más emblemáticas del club.

Un regreso de gran calidad

Durante su intervención, Koko Ange se mostró emocionada por regresar al club que considera su casa: “Volver a Tenerife es como regresar a casa. Estoy de nuevo con mi familia, con muchas ganas y felicidad de volver al club”.

“Siempre me he sentido muy querida en la isla, y lo agradezco mucho, ellos están felices y yo también. Junto con la afición esperamos vivir una gran temporada”, añadió la delantera para agradecer el apoyo de aficionados y la entidad.

Imagen del CD Tenerife Femenino

El presidente del CD Tenerife Femenino, Sergio Batista, valoró el regreso de la jugadora destacando su importancia histórica para el club: “Koko Ange representa muchos de los valores que queremos transmitir. Es una referencia en el vestuario, un emblema para la afición y creo que deportivamente vamos a ganar mucho con ella sobre el campo”.