En La Aldea necesitan alumnado

El IES La Aldea de San Nicolás en Gran Canaria ha arrancado el curso con un descenso del alumnado en algunos de sus ciclos, y hacen un llamamiento para acoger más

Más de 500 estudiantes acuden diariamente al IES La Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria, y entre ellos hay alumnado de ESO y también de ciclos. En los últimos años, algunos de esos ciclos, como el de jardinería-floristería o gestión forestal, han aumentado su alumnado dada la creciente demanda de personal especializado en un municipio de gran producción agraria.

Sin embargo, disminuyen en otros como administración y finanzas. El profesorado resalta la importancia de ofertar estos ciclos en municipios tan aislados geográficamente como este.

Por eso, animan a todo el que lo desea a inscribirse en estos ciclos formativos. Las matrículas continúan abiertas y de momento la consejería de Educación no tiene previsto rescindirlos.

