Mercedes Martín y Eugenio González se trasladan al emblemático Hotel Santa Catalina para un encuentro con más de 80 bodegueros

El espacio dará voz al dinamismo del sector vitivinícola insular

Mercedes Martín y Eugenio González desde The Wine Gallery.

El magazine matinal ‘La Alpispa’ de Radio Canaria se viste de gala para celebrar la riqueza enológica de las Islas. Este lunes 27 de octubre, el programa se emitirá en directo desde el emblemático Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria para participar en la segunda edición de The Wine Gallery.

A partir de las 11:00 horas, Mercedes Martín y Eugenio González, junto a todo el equipo, se trasladarán al corazón del evento para ofrecer a los oyentes una experiencia inmersiva en la cultura del vino canario.

Más de 80 bodegueros y la degustación de la Excelencia

Organizado por la distribuidora El Gusto por el Vino, The Wine Gallery es un punto de encuentro fundamental que agrupa a más de 80 bodegueros de renombre. ‘La Alpispa’ se convertirá en un escaparate radiofónico para este sector, entrevistando a productores, sumilleres y expertos para conocer las últimas tendencias, los retos de la cosecha y la singularidad de los vinos que nacen de las tierras volcánicas.

El programa profundizará en la historia, la innovación y la calidad de las denominaciones de origen canarias, destacando la diversidad de sabores y matices que hacen de la producción insular un referente en el panorama nacional.

De esta manera, la Radio Canaria reafirma su compromiso con el sector primario y la promoción de la cultura gastronómica de las Islas, llevando a sus oyentes lo mejor de la degustación y el ambiente de uno de los eventos vitivinícolas más esperados del año.