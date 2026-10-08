‘La Alpispa’ se emite desde Icod de los Vinos para acercar a los oyentes toda la programación de la tercera edición de la Feria de Empleo y Formación

Mercedes Martín y Eugenio González entrevistarán al alcalde del municipio tinerfeño, Javier Sierra, este viernes 9 de octubre, durante el programa de La Radio Canaria que comenzará a las 11:00 horas

El programa ‘La Alpispa’ de La Radio Canaria sale este viernes 9 de octubre de su estudio para emitirse desde el exterior, en el municipio tinerfeño de Icod de los Vinos, con motivo de la tercera edición de la Feria de Empleo y Formación. Entre otros invitados, Mercedes Martín y Eugenio González entrevistarán al alcalde, Javier Sierra. El programa, que se realizará desde un set instalado en la plaza Lorenzo Cáceres, comenzará a las 11:00 horas y se prolongará hasta las 13:00 horas.

A la izquierda, el alcalde de Icod de los Vinos, Javier Sierra, y a la derecha, Mónica Hernández, concejala de Hacienda, Recursos Humanos, Fomento del Empleo y Desarrollo Económico.

Además del alcalde de Icod de los Vinos, pasarán por los micrófonos de ‘La Alpispa’ la concejala de Hacienda, Recursos Humanos, Fomento del Empleo y Desarrollo Económico, Mónica Hernández, y algunos de los participantes en la Feria que hablarán de distintos aspectos a tener en cuenta a la hora de buscar empleo.

La feria está pensada un espacio para acercar a la ciudadanía oportunidades, recursos y alternativas vinculadas al empleo y la formación, en la misma plaza Lorenzo Cáceres, en el entorno de la iglesia de San Marcos. Tras la inauguración, a las 10:15 horas, comenzará el programa de actividades, que finalizarán a las 15:00 horas.

Ponencias, talleres prácticos y mesas redondas

A las 10:30 horas tendrá lugar la ponencia ‘FP Dual y seguridad para el empleo’, a cargo de Montserrat Mella Martínez, prospectora de Acción Social e Imagen Personal de Tenerife y Gran Canaria, y Abigail Herrera Núñez, docente y técnica de Prevención de Riesgos Laborales.

Le seguirá, a las 11:25 horas, el taller práctico ‘Descubre tus competencias a través de tus aficiones’, que impartirán Marianela Díaz Gómez, técnica de Orientación, Intermediación y Prospección del COE Canarias, y Raquel Quintana Ojeda, técnica de Orientación, Intermediación y Prospección del COE Canarias.

A partir de las 12:20 horas los asistentes podrán seguir la primera de las dos mesas redondas previstas. ‘Emprender en el sector primario’ es la primera prevista en el programa, con la participación de Benjamín Farrais Martín, joven agricultor y empresario, y Tomás Martín Toledo, ingeniero agrónomo. Tras ella, en torno a las 13:15 horas, comenzará la mesa redonda ‘Formación y habilidades para el empleo’, con Carmelo Marrero Padilla, docente de Formación Profesional para el empleo de la familia de Hostelería y Restauración, y Natalia Ossorio del Rosario, psicóloga y docente de Formación Profesional para el empleo.