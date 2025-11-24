La asertividad: El arte de decir sin herir y escuchar sin desaparecer

‘Siempre nos quedará París’ de la Radio Canaria aborda esta habilidad como un camino de autocuidado y honestidad

Explorará cómo decir ‘no’ sin culpa y a ser asertivo con uno mismo como un acto de amor propio

Este lunes 24 de noviembre a las 22:00 horas, los oyentes de la Radio Canaria tienen una cita con la reflexión y el crecimiento personal en un nuevo episodio del espacio ‘Siempre nos quedará París‘, presentado por la periodista Rosa Vidal. La noche invita a mirar hacia adentro, y pocas habilidades nos revelan tanto sobre nosotros mismos como la asertividad. Para ello el programa propone explorar esta habilidad comunicativa no como una técnica fría de comunicación, sino como un camino esencial de autocuidado, honestidad y respeto mutuo.

El espacio de Rosa Vidal invitará a la audiencia a desgranar qué es realmente la asertividad, diferenciándola claramente de la agresividad y la pasividad, y estableciendo la idea central: “Tengo derecho a expresarme, y tú también.” El programa abordará la asertividad como un acto de amor propio, centrándose en el desafío de decir “no” sin sentir culpa, en la importancia de reconocer y expresar necesidades reales, y en cómo poner límites saludables sin que ello signifique romper vínculos afectivos.

El programa ahondará en el miedo a hablar con claridad, analizando el temor al rechazo, al conflicto o a “quedar mal”, y cómo la educación y los mensajes que solemos arrastrar (como por ejemplo «mejor calla» o «sé agradable») nos condicionan.

Asimismo, se ofrecerán claves prácticas sobre la asertividad en la vida cotidiana, explorando su aplicación en conversaciones de pareja, estableciendo límites en el trabajo, manteniendo amistades que requieren honestidad y, crucialmente, siendo asertivo con uno mismo para no caer en la autoexigencia hasta romperse.