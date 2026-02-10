Diez aviones han sido redirigidos a Tenerife Sur y uno a Gran Canaria por baja visibilidad, mientras el tráfico se intensifica en la zona de Los Rodeos

La baja visibilidad registrada este martes ha obligado, por el momento, a desviar un total de once vuelos que volaban destino Los Rodeos, Tenerife. Uno de ellos se redirigió al aeropuerto de Gran Canaria y los diez restantes al aeropuerto de Tenerife Sur, donde los pasajeros permanecen a la espera de nuevas indicaciones por parte de las aerolíneas.

Las autoridades aeroportuarias mantienen una vigilancia constante de la evolución de las condiciones meteorológicas y no descartan que se produzcan nuevas modificaciones en la operativa aérea si persiste la situación.

La baja visibilidad obliga a desviar once vuelos y complica la circulación en Tenerife. EFE

Afecta a la circulación en carretera

Esta circunstancia también ha afectado a la circulación por carretera, con un tráfico más denso de lo habitual, especialmente en la zona de Los Rodeos en sentido norte. Desde los servicios de seguridad se recomienda extremar la precaución al volante, moderar la velocidad y respetar la distancia de seguridad.