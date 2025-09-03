La bandera y las pintaderas protagonizan las nuevas equipaciones del Dreamland Gran Canaria

Los colores de la bandera canaria y la simbología isleña marcan el diseño de las tres nuevas equipaciones del Dreamland Gran Canaria para la temporada 2025/2026

El Dreamland Gran Canaria ha presentado este martes sus tres nuevas equipaciones para la temporada 2025/2026, marcadas por los colores de la bandera canaria y una cargada simbología isleña a través de pintaderas en los laterales de la primera y segunda camiseta.

En un acto multitudinario, el conjunto claretiano ha dado el pistoletazo de salida a la nueva temporada. Estuvo presente la plantilla al completo, salvo el argentino Nico Brussino, quien todavía no ha aterrizado tras la Copa America. También proyectaron el vídeo de la campaña de abonados con la participación del cantante Lucho RK.

Nuevas equipaciones del Dreamñand Gran Canaria para la temporada 2025-2026

Los colores de la bandera y las pintaderas

La primera camiseta mantendrá el amarillo tradicional acompañado de un celeste que irá en sus laterales. Ahí también se han impreso pintaderas, un mismo patrón que se cumple a la inversa en la segunda equipación, donde el celeste predomina y el amarillo acompaña.

La tercera camiseta del Dreamland Gran Canaria, la más aclamada, será blanca, con ondas rosadas que representan los vientos alisios y unos bordes rosas que han levantado los aplausos del público.

Simbología de los orígenes

Todas las prendas estarán a la venta para abonados a partir de este miércoles en la tienda oficial del club. Ese mismo día también arrancará la campaña de captación de nuevos socios bajo el lema ‘Eres de quien te eriza la piel’.

El presidente del Dreamland Gran Canaria, Sitapha Savané, ha destacado que las camisetas buscan «representar los orígenes de la marea amarilla» y a todos los aficionados que copan el Gran Canaria Arena. El alero Miquel Salvó ha considerado fundamental que las equipaciones «vayan de la mano con la isla».

El catalán ha resaltado que representar al Gran Canaria «es un orgullo» que siempre intenta transmitir a los nuevos fichajes. Para él, «la responsabilidad» que supone pasear por España y Europa el nombre y la representación de la isla es importante. Por eso, considera que es importante «que se empapen de este sentimiento». señaló.

Nuevas equipaciones del Dreamñand Gran Canaria para la temporada 2025-2026

Primeros entrenamientos

Sobre las primeras semanas de entrenamientos, Salvó ha afirmado que lo esencial es acumular horas de trabajo y continuar acoplando las piezas. Incluso más allá de unos amistosos que comienzan este fin de semana. El alero prefiere «no darle importancia al resultado sino al proceso».

El ’10’ ha destacado «la ilusión» y la comodidad con la que se encuentran los nuevos fichajes, a los que siguen «enseñándole cómo funciona el club y cuál es su identidad e idea de trabajo».

«No duden en abonarse. Cuantos más mejor, esa es la clave, y se ha visto en los últimos dos años. Siempre que se ha contado con una gran participación del aficionado se ha sacado el partido», ha animado a los aficionados que todavía no son socios.

En términos deportivos, Salvó no ha escondido que los objetivos son acceder a la Copa del Rey, estar en la pomada para participar en los ‘play-off’ de Liga Endesa y «llegar lo más lejos y soñar con el título en Liga de Campeones».