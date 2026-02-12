La borrasca Nils está dejando especialmente temporal de viento en la costa mediterránea de la Península

El Servicio Meteorológica de Cataluña (Metocat) prevé una situación de peligro muy alto por el temporal de viento hasta esta medianoche

Un árbol caído en Barcelona. Imagen EFE

El temporal de viento que azota Cataluña ha provocado que cinco personas hayan sido trasladadas a centros sanitarios y otras 25 han tenido que ser atendidas, mientras el Govern pide evitar los desplazamientos innecesarios.

Los trenes están circulando con restricciones, una vez que Adif ha revisado todas las líneas para comprobar las posibles afectaciones en la infraestructura por la alerta de fuertes rachas de viento.

Cinco personas han resultado heridas, entre ellas un voluntario de Protección Civil, que ha resultado herido grave en el municipio de Sant Boi de LLobregat (Barcelona).

Peligro muy alto

El Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) ha avisado este jueves mediante una publicación en X de que prevé una situación de peligro muy alto por el temporal de viento hasta la 1 hora de este viernes.

Así pues, la alerta activada para este jueves, desde las 7 horas, se alargará, por ahora, hasta la 1 horas del viernes. El grado de peligro es el más alto posible (6/6), con rachas de viento que podrían alcanzar los 30 metros por segundo.

Durante este jueves, la provincia de Barcelona y algunas comarcas de Girona, Lleida y Tarragona se encuentran en la más grave situación, mientras que el resto de Cataluña está, mayoritariamente, en peligro alto.

Otro aviso entre viernes y domingo

Meteocat también ha hecho otra publicación en X, en la que ha detallado que también prevé peligro por viento entre el viernes por la tarde, a partir de las 19 horas, hasta la 1 horas del domingo, en este caso de peligro alto (4/6). La racha máxima de viento podría superar los 25 metros por segundo entre estos días.

El viernes se prevé una situación de peligro alto en las en las comarcas del Montsià, Baix Ebre, Tarragonès y Baix Penedès (Tarragona) y en las comarcas de Aran, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà y Pallars Jussà (Lleida). También peligro moderado en una parte remarcable de Cataluña. En cambio, durante el sábado muchas comarcas pasarían a estar en peligro alto. Protección Civil mantiene en fase de alerta el plan especial de emergencias por viento en Cataluña (VentCat).

Centros de salud solo para atender incidencias

El Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña mantiene abiertos este jueves los centros de atención primaria para atender posibles incidencias, pero se ha desprogramado toda la actividad no urgente, tanto en este nivel asistencial como en el hospitalario.

De momento, el temporal que mantiene en alerta roja las zonas más pobladas de Cataluña ha causado algunos incidentes leves en el ámbito asistencial, sin consecuencias personales.

Según ha informado el Departamento de Salud de la Generalitat, en el Centro de Urgencias de Atención Primaria (CUAP) de L’Hospitalet de Llobregat se ha desprendido el falso techo del pasillo de entrada, que ha quedado cerrado momentáneamente y se ha habilitado otra entrada alternativa para mantener el servicio.

Salud mantiene la diálisis, los hospitales de día de oncología, radioterapia, cirugía oncológica y las exploraciones complementarias de las personas ingresadas.

También la cirugía programada de las personas ingresadas en los hospitales si se dispone del equipo quirúrgico.

Incidencias en los trenes

Renfe ha decidido suspender los trenes lanzadera que operaban en los tramos Terrassa-Manresa, de la línea R4 de Rodalies, y Blanes-Maçanet, de la línea R1, a causa del temporal de viento.

Los tramos afectados por la suspensión de la circulación de estos trenes se realizarán con servicio alternativo por carretera.

También ha quedado interrumpida la circulación entre Molins y Sant Feliu, de la línea R4, por la presencia de un árbol en la zona de vías. En este caso, mientras se soluciona la incidencia, Renfe encaminará a los viajeros del tramo entre Martorell y L’Hospitalet de Llobregat hacia otros medios de transporte.

Igualmente, ha quedado interrumpida la R11 entre Girona y Maçanet por la caída de un árbol en las vías en Caldes de Malavella (Girona).

Renfe ha señalado que se han tomado estas medidas después de que esta madrugada Adif haya hecho marchas exploratorias en la red ferroviaria para comprobar si existían afectaciones a causa de las fuertes rachas de viento que se están produciendo en Cataluña.

Por su parte, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ya anunció ayer que los trenes sufrirán este jueves reducciones puntuales de la velocidad que afectarán al servicio por el temporal de viento.

Vista de varias motos tumbadas por el viento en el centro de Barcelona. Imagen EFE

La Comunidad Valenciana también golpeada por la borrasca Nils

La borrasca Nils ha dejado durante la pasada noche en la Comunitat Valenciana rachas de viento de hasta 148 km/h en Alicante y ha causado retrasos en líneas de Cercanías y numerosas incidencias en las tres provincias, especialmente por la caída de árboles, ramas, placas, carteles, farolas o elementos de fachada.

En los servicios del núcleo de Cercanías hay retrasos de hasta veinte minutos o modificaciones del recorrido a consecuencia del viento, en Metrovalencia la caída de un árbol en la vía interrumpió a última hora de ayer la circulación en la línea 2, ya restablecida, y en el aeropuerto de Valencia hubo anoche retrasos y desvíos por vientos con rachas de hasta 105 km/h.

Según datos de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet), durante la pasada noche se han registrado rachas de 148 kilómetros por hora en Torre de les Maçanes (Alicante); 143 km/h en Alcoi; 142 km/h en Xixona (Alicante); 133 en Villena (Alicante); o 127 km/h en Buñol (Valencia).

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha informado de que hasta las 7:32 horas de este jueves los bomberos de las tres provincias han intervenido en más de doscientas incidencias por el viento, la mayoría relacionadas con elementos sueltos en tejados y techos, placas solares caídas o con riesgo de caída, árboles caídos o con riesgo de caer, postes y cables del tendido eléctrico, o elementos urbanos movidos por el fuerte viento.

Las incidencias, que no han causado daños personales, han afectado a municipios como Torrent, Ontinyent, Almussafes, Xàtiva, Gandia o Alboraya, en la provincia de Valencia, y a los alicantinos de San Vicente, La Nucía, Xàbia, Benidorm, Dènia, Elche o Alfaz del Pi, entre otros.