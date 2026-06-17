‘La Buchaca’ revisa los lazos entre Universidad, empresa y empleo en Canarias

El programa de La Radio Canaria entrevista este jueves, a las 21:05 horas, a Sebastián Chano López, catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

La próxima entrega de ‘La Buchaca’, de La Radio Canaria, jueves a las 21:05 horas, y redifusión el sábado a las 17:30 horas, entrevistará a Sebastián López Suárez, catedrático de Tecnología Electrónica y vicerrector de Coordinación Institucional, Transferencia y Emprendimiento de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, sobre cómo convertir el conocimiento en desarrollo económico y bienestar social. Uno de los retos actuales que afronta la investigación, particularmente en el ámbito universitario

¿Qué tienen en común la inteligencia artificial, la soberanía tecnológica europea, las universidades y la creación de empleo de calidad? Serán algunos de los interrogantes que planteará ‘La Buchaca’ y trasladará a quien afronta a diario la tarea de Innovar desde la Universidad.

«A lo largo de la entrevista con Sebastián López Suárez abordaremos cómo la investigación puede convertirse en un verdadero motor de crecimiento, por qué es clave transferir conocimiento a las empresas y qué papel puede jugar todo esto en la diversificación de la economía canaria», avanza Carlos Guillermo Domínguez, director y conductor de ‘La Buchaca’.

Carlos Guillermo Domínguez, dirige y presenta ‘La Buchaca’ en La Radio Canaria

El programa pondrá el foco en algunos de los grandes asuntos que dominan el debate público sobre las nuevas herramientas tecnológicas, sobre todo, la inteligencia artificial y sus aplicaciones o la autonomía estratégica europea o la necesidad de garantizar la soberanía tecnológica y seguridad en el uso civil y militar de estas nuevas tecnologías. Todo ello en un contexto en que el conocimiento juega un papel decisivo de cara al lugar que ocupará cada país en un nuevo orden mundial.

Investigación en Canarias

La entrevista dedicará un apartado importante a la situación actual de la investigación en las Islas y a cómo se prevé su futuro inmediato. Estarán en la conversación asuntos como el papel que puede jugar Canarias en la economía del conocimiento, si se aprovecha el talento que se genera en el Archipiélago o qué se necesita para que la Innovación se traduzca en más oportunidades, más empresas y mejores empleos, serán algunas de las preguntas que estarán sobre la mesa.

Sebastián López Suárez, catedrático y vicerrector de Coordinación Institucional, Transferencia y Emprendimiento en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

«Será una entrevista planteada desde el convencimiento de que es preciso conocer para luego entender, por ejemplo, que la investigación no es solo cosa de laboratorios o universidades, sino que tiene mucho que ver con el presente y futuro socioeconómico de quienes vivimos, y quienes vivirán, en estas Islas», considera Domínguez, director del programa.

‘La Buchaca’, programa de divulgación económica de La Radio Canaria continúa su misión de aportar claridad a los grandes asuntos económicos