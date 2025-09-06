Más de 250 participantes recorrieron el casco histórico en un acto recuperado tras años de ausencia, que abrió oficialmente el programa cultural y festivo

Las calles del casco histórico de San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife, recuperaron este viernes la Cabalgata Anunciadora, un desfile que llevaba años sin celebrarse en la ciudad. El Ayuntamiento quiso rendir homenaje a esta tradición con un pasacalles que dio la bienvenida a las Fiestas del Santísimo Cristo, una cita popular en el municipio y la isla.

Cabalgata Anunciadora de las Fiestas del Cristo 2025 | Ayuntamiento de La Laguna

Más de 250 personas integraron la comitiva, entre ellas agrupaciones musicales locales, comparsas, gigantes, cabezudos, hinchables y figuras animales pensadas para los más pequeños. Participaron la banda de Valle de Guerra, la 101 Brass Band y comparsas como Los Joroperos, Valleiros y Río Orinoco. Agrupaciones que aportaron ritmo y color al recorrido.

Tradición recuperada

El alcalde Luis Yeray Gutiérrez y el concejal de Fiestas, Dailos González, destacaron la acogida. Subrayaron el valor simbólico de rescatar una tradición olvidada. El regidor explicó que la Cabalgata refleja el empeño del Ayuntamiento por unir pasado y presente, manteniendo vivas las raíces mientras se abren nuevos espacios de encuentro.

Durante el desfile, se distribuyó el programa oficial de las fiestas. La agenda incluye más de 50 actividades hasta el 21 de septiembre para todos los públicos. La Cabalgata dio paso al primer concierto oficial. Tras la cabalgata, el cantante José Vélez fue el encargado de inaugurar la programación cultural.