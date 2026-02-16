La Cabalgata Infantil reunirá a cientos de niños y familias en una jornada pensada para el público más joven

Se acerca la Cabalgata Infantil del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

La Cabalgata Infantil del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria recorrerá mañana martes 17 de febrero las principales calles de la capital grancanaria. Es un desfile pensado para los más pequeños y las familias, en uno de los días clave del programa festivo de estas fiestas.

El desfile comenzará a las 12:00 horas y se desarrollará por el centro de la ciudad, con carrozas, comparsas infantiles y multitud de niños y niñas disfrazados que animarán el ambiente festivo en una jornada dedicada al público joven y familiar.

La cabalgata forma parte del calendario oficial del Carnaval, que en su edición 2026 se celebra del 23 de enero al 1 de marzo y reúne actividades de música, desfiles, concursos y espectáculos para todos los públicos.

Emisión especial

La cobertura del evento se podrá seguir mañana en directo a través de la señal de la Radio Televisión Canaria. Ofrecerá una emisión especial con lo más destacado de la cabalgata infantil, acercando a los espectadores el colorido y la alegría de esta cita carnavalera.

Vecinos y visitantes podrán disfrutar del desfile desde primeras horas del mediodía y al ritmo de las animaciones, música y carrozas que llenarán de fantasía las calles de Las Palmas de Gran Canaria.

