La calle Juan Manuel Durán sufrirá desvíos por obras de Emalsa

Los trabajos afectarán al tráfico y al transporte público entre el 18 y el 20 de agosto en Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria reordenará el tráfico en la calle Juan Manuel Durán desde el lunes 18 hasta el miércoles 20 de agosto. La intervención permitirá reparar una avería en la acometida de un edificio y prevenir un posible socavón en la vía.

Imagen de archivo de la calle Juan Manuel Durán, en Las Palmas de Gran Canaria

Los trabajos, ejecutados por Emalsa, comenzarán a las 07:00 horas del lunes y finalizarán previsiblemente a las 18:00 horas del miércoles. Aunque se prevé un plazo más corto, se ha establecido margen para asegurar la finalización.

Cambios en la circulación y paradas de Guaguas Municipales

Durante las obras, los vehículos que circulen por Juan Manuel Durán deberán girar a la derecha en la calle Galicia para dirigirse al Puerto. Los que accedan desde la avenida Mesa y López deberán continuar en dirección a Tomás Miller, sin opción de entrar en Juan Manuel Durán.

La intervención obligará a modificar rutas y paradas de varias líneas de Guaguas Municipales. Las líneas 2, 22 y 81 desviarán su recorrido desde Presidente Alvear hacia León y Castillo y el túnel Julio Luengo, recuperando después sus itinerarios habituales.

La línea 17 también modificará su ruta en sentido Auditorio, utilizando Juan XXIII, Tomás Morales, Madrid y Paseo de Chil. Paradas como Juan Manuel Durán en la Base Naval y Bernardo de la Torre quedarán fuera de servicio, con alternativas en Luis Doreste Silva y Mesa y López.

Las líneas 21 y 33 desviarán su paso por Olof Palme, mientras que las 24, 26, 44, X47, 65 y Luna 2 circularán por León y Castillo, Julio Luengo y Paseo de Chil. Las paradas frente a El Corte Inglés y en la calle Galicia se trasladarán a Presidente Alvear esquina con Ruiz de Alda.

La línea 25 también cambiará su itinerario en sentido Auditorio. Sus paradas afectadas se reubicarán en Emilio Ley, Galicia y Barcelona, según el punto de referencia más próximo.

Líneas de Global afectadas

Los servicios interurbanos de Global hacia el norte también sufrirán ajustes. Quedarán fuera de servicio las paradas de Juan Manuel Durán y Avenida Juan XXIII (Avenida Marítima), utilizadas por las líneas 100, 103, 105, 116, 117, 130, 204, 206, 210, 233, 234, 317, 319 y 323.

Las alternativas serán la Estación de San Telmo, el Centro de Salud de Alcaravaneras, la Avenida Juan XXIII en dirección sur y el Centro Insular de Deportes. La empresa recomienda a los usuarios anticipar sus desplazamientos y comprobar la ubicación de las nuevas paradas provisionales.