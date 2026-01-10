Primera vez de la cantautora canaria Valeria Castro en el pabellón Movistar Arena, de Madrid

Desde que ha arrancado su actuación con ‘la soledad’, el Movistar Arena de Madrid le ha dejado claro a Valeria Castro que no iba a permitir que se sintiera sola. Sobre el escenario la han arropado una emocionada Eva Amaral y dos de las Tanxugueiras.

En la imagen, Valeria Castro.

Concierto en un gran pabellón

Era la primera vez que la joven cantautora canaria (Los Llanos de Aridane, 1999), acostumbrada a teatros y auditorios, daba un concierto en un gran pabellón, y lo hacía con todas las entradas vendidas, 8.400, después de haber tenido que ampliar el aforo previsto inicialmente, dentro de la gira de su disco ‘el cuerpo después de todo’ y del ciclo invernal de conciertos madrileño Inverfest.

Ya había avisado de que iba a tratar a los presentes como si estuvieran en una «reunión de amigos». Sin pudor sobre el escenario, como si efectivamente hablara con sus amigas, ha confesado debilidades y ha compartido un secreto en forma de nueva canción, ‘globo’, que escribió casi como una premonición unos días antes de anunciar un descanso en su gira.

Chorro de voz

Una de esas canciones que versionaba era ‘El universo sobre mí’, de Amaral, que ha querido cantar para «cerrar el círculo», primero al piano y, tras el primer estribillo, dando paso por sorpresa a una emocionadísima Eva Amaral, a la que le ha costado arrancarse a cantar para culminar haciendo gala de su chorro de voz y de su imprescindible armónica.

También han sonado muchos títulos de su disco anterior, ‘con cariño y con cuidado’, como ‘abril y mayo’, ‘dentro’, ‘poquito’ y dos con dedicación especial: ‘la raíz’, a su isla de La Palma, y ‘guerrera’, a su madre y a la memoria de su abuela.

Gira Latinoamérica

Han rematado el repertorio tres de su primer EP, ‘chiquita’: ‘culpa’, ‘cuídate’ y ‘la corriente’, con la que acostumbraba a cerrar los conciertos hasta esta gira, que seguirá en Latinoamérica y recalará en tres pabellones españoles más -Barcelona, Tenerife y Gran Canaria-.