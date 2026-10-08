La cita liguera entre la UD Añaza y el CD Arcángel San Miguel, en directo en Canarias Play

El partido correspondiente a la sexta jornada del Grupo XII de Tercera RFEF arrancará en la plataforma digital de RTVC este viernes a las 20:50 horas

Canarias Play emite este viernes 9 de octubre, a partir de las 20:50 horas, el encuentro de fútbol entre la UD Añaza y el CD Arcángel San Miguel, correspondiente a la sexta jornada del Grupo XII de la Tercera RFEF. El choque se disputará en La Bombonera de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife, a partir de las 21:00 horas, y supone la quinta retransmisión de la categoría que ofrece el medio público autonómico durante la presente temporada.

El conjunto local afronta la cita tras haber sumado cuatro puntos en sus cuatro compromisos disputados. La UD Añaza, que debuta esta temporada en categoría nacional tras su histórico ascenso como campeón de la Interinsular Preferente de Santa Cruz de Tenerife, arrancó el curso igualando sin goles ante la UD Villa de Santa Brígida y venciendo por 1-0 al CD Mensajero en La Bombonera. Sin embargo, el bloque santacrucero busca ahora reaccionar y hacerse fuerte en casa tras encadenar dos derrotas consecutivas frente al CD Tenerife C (3-2) y el Panadería Pulido San Mateo (5-2). Para este estreno en Tercera Federación, el club ha apostado por dar continuidad al proyecto con 16 renovaciones y nueve incorporaciones, entre las que destaca la veteranía de Ramsés Morales y Airam Benito.

Por su parte, el CD Arcángel San Miguel llega a La Bombonera posicionado en la zona alta con siete puntos en su casillero. El cuadro del sur de Tenerife firmó un arranque de campeonato con tablas ante la UD Lanzarote (1-1) y triunfo ante la UD Villa de Santa Brígida (3-1), tropezando únicamente por la mínima ante el CD Mensajero (1-0). Los sanmigueleros llegan con la moral reforzada tras recuperar buenas sensaciones la pasada jornada al vencer por 2-0 al CD Tenerife C con goles de los jugadores Félix y Héctor.

Foto de archivo de los jugadores del CD Arcángel San Miguel.

Cobertura en directo en las plataformas digitales de RTVC

La retransmisión del derbi tinerfeño arrancará a las 20:50 horas con los minutos previos al arranque del choque y estará disponible en abierto para toda la audiencia a través de Canarias Play, el canal de YouTube de RTVC Deportes y el portal web oficial www.rtvc.es.

La narración del partido correrá a cargo del periodista Berto Mata, quien llevará el relato de todo lo que suceda sobre el césped del recinto santacrucero hasta la finalización de la emisión.