La estación de Metro de Puerta del Sol se cerrará para realizar labores de limpieza ante la «insalubridad» derivada de la acampada por la vivienda, según ha adelantado la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso

Los cientos de manifestantes que aún siguen acampados en la madrileña Puerta del Sol amanecen este viernes en su vigésimo primer día consecutivo y en el que han decidido, durante una asamblea para medir fuerzas, seguir con la protesta aunque con una intención clara: llevar el espíritu de la plaza al resto de barrios. EFE/JJ Guillén

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este viernes que se tendrá que cerrar la estación de Metro de la Puerta del Sol de Madrid para realizar labores de limpieza ante la «insalubridad» derivada de la acampada por la vivienda.

Así lo ha asegurado la presidenta durante una entrevista en EsRadio, en la que ha denunciado que en el kilómetro cero está imperando «la ley de la selva» azuzada, a su juicio, por el Gobierno de Pedro Sánchez.

«Nos va a tener la ciudad reventada, atascada, incómoda porque no soporta que nos vaya bien y porque quiere demostrar la España que nos espera», ha criticado.

La acampada continuará

Los cientos de manifestantes que aún siguen acampados en la madrileña Puerta del Sol por vigésima noche consecutiva decidieron este jueves, durante una asamblea para medir fuerzas, seguir con la protesta, aunque con una intención clara: llevar el espíritu de la plaza al resto de barrios.

Los manifestantes se congregaron pasadas las 20:30 horas en el entorno de emblemática estatua del Oso y el Madroño para exponer sus ideas y señalar los aspectos que consideran mejorables. El turno de palabra iba pasando de portavoz en portavoz y cada ponencia fue recibida con un aplauso sordo.

Ante la disparidad de opiniones y tal como estaba previsto en el orden del día, los manifestantes se dividieron en grupos aleatorios de hasta diez personas para debatir las ideas y propuestas expuestas por los distintos portavoces. Posteriormente, otros representantes pusieron en común las conclusiones extraídas.

Antes de concluir la asamblea y, en un momento de considerable expectación, los participantes votaron la esperada decisión. Había dos opciones: levantar cuanto antes el campamento o seguir con la protesta y organizar, en sucesivas asambleas, una desescalada progresiva que culmine con un gran acto final. La opción más votada fue la segunda.