ES NOTICIA

Directo
InicioCorporativa

‘La conquista del fuego’ afronta su octava etapa en los volcanes de Fuerteventura

Gabinete de Prensa
Gabinete de Prensa

La octava etapa de ‘La Conquista del Fuego’ llega este miércoles 13 de agosto, a las 21:30 horas, con desafíos en Fuerteventura y una eliminación decisiva

Este miércoles 13 de agosto, a las 21:30 horas, Televisión Canaria ofrece una nueva entrega del reality de aventura y competición, La Conquista del Fuego‘. En esta octava etapa, los concursantes se enfrentarán a pruebas de gran exigencia física y mental en escenarios emblemáticos de Fuerteventura.

La jornada comienza en Betancuria, antigua capital de la isla, donde a los pies de la Iglesia de Santa María tendrá lugar una prueba por equipos inspirada en una tradición medieval: la carrera de la cinta. El presentador José Croissier, junto a los jueces Javier Noriega y Fátima Cruz, guiará el desarrollo de este reto en el que agilidad, rapidez y precisión serán clave para alcanzar el liderazgo como capitán.

El itinerario continúa en el enigmático entorno de la Montaña de Tindaya, volcán ancestral que ha sobrevivido más de 20 millones de años. Allí, bajo un sol despiadado y sobre terreno agreste, los concursantes se enfrentarán al reto más físico: una carrera por la antorcha que exigirá resistencia y estrategia.

La tensión continuará en el Tagoror, donde descubriremos quién será el siguiente en abandonar la competición y también el premio final de 20.000 €.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Sánchez y Clavijo se reunirán el lunes en Lanzarote para hablar sobre migración, agenda canaria y presupuestos

Detenido un menor por agredir a mujeres en sus habitaciones de hotel en Fuerteventura

Las Palmas de Gran Canaria inicia una campaña para la separación de residuos

Los pacientes denuncian la falta de climatización en los hospitales de Canarias

El Cabildo de Tenerife recuerda la prohibición de hacer fuego en el monte y transitar por senderos y pistas

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025