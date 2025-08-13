La octava etapa de ‘La Conquista del Fuego’ llega este miércoles 13 de agosto, a las 21:30 horas, con desafíos en Fuerteventura y una eliminación decisiva

Este miércoles 13 de agosto, a las 21:30 horas, Televisión Canaria ofrece una nueva entrega del reality de aventura y competición, ‘La Conquista del Fuego‘. En esta octava etapa, los concursantes se enfrentarán a pruebas de gran exigencia física y mental en escenarios emblemáticos de Fuerteventura.

La jornada comienza en Betancuria, antigua capital de la isla, donde a los pies de la Iglesia de Santa María tendrá lugar una prueba por equipos inspirada en una tradición medieval: la carrera de la cinta. El presentador José Croissier, junto a los jueces Javier Noriega y Fátima Cruz, guiará el desarrollo de este reto en el que agilidad, rapidez y precisión serán clave para alcanzar el liderazgo como capitán.

El itinerario continúa en el enigmático entorno de la Montaña de Tindaya, volcán ancestral que ha sobrevivido más de 20 millones de años. Allí, bajo un sol despiadado y sobre terreno agreste, los concursantes se enfrentarán al reto más físico: una carrera por la antorcha que exigirá resistencia y estrategia.

La tensión continuará en el Tagoror, donde descubriremos quién será el siguiente en abandonar la competición y también el premio final de 20.000 €.