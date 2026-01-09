La nueva infraestructura sustituirá al punto limpio destruido por el volcán Tajogaite, en los Llanos de Aridane y contará con financiación europea Next Generation

La Consejería de Transición Ecológica impulsa un nuevo punto limpio en los Llanos de Aridane. Europa Press

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias promoverá la construcción de un nuevo punto limpio definitivo en el municipio de Los Llanos de Aridane, en La Palma, con el objetivo de restablecer un servicio esencial que quedó inutilizado tras la erupción del volcán Tajogaite en 2021.

El anterior punto limpio lo arrasaron las coladas de lava, lo que obligó a habilitar una instalación provisional que deberá desmantelarse para dar paso a un futuro centro sociosanitario. Ante esta situación, el nuevo proyecto se considera una prioridad ambiental y social para el municipio.

Presupuesto de 350.467 euros

Además, la actuación contará con un presupuesto subvencionable de 350.467 euros procedentes de fondos europeos Next Generation, mientras que el IGIC, de algo más de 24.500 euros, lo asumirá el Cabildo Insular de La Palma.

Para finalizar, el consejero Mariano H. Zapata destacó que esta iniciativa responde a una necesidad urgente y refuerza el compromiso con la sostenibilidad, la economía circular y la mejora de la gestión de residuos en la isla.