La Aemet prevé acumulados de hasta 180 litros en 12 horas y pide máxima precaución en Murcia, Alicante y Baleares

El temporal asociado a la DANA ‘Alice’ ha provocado esta madrugada numerosos incidentes y desalojos en la Región de Murcia, y se espera que alcance su máxima intensidad entre este viernes y el sábado, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Efectivos de Bomberos, Protección Civil y Guardia Civil desalojan a los vecinos del camping Villas Caravaning de La Manga (Murcia) debido a las intensas lluvias que están cayendo este viernes en la comarca de Cartagena | EFE / Marcial Guillén

En las próximas horas, se prevén precipitaciones de hasta 180 litros por metro cuadrado en 12 horas y rachas de viento muy fuertes, especialmente en Alicante y Murcia, ambas en aviso rojo por riesgo extremo.

Desalojos y más de 140 incidencias en la Región de Murcia

Durante la madrugada, los servicios de emergencia han gestionado 142 incidencias, la mayoría relacionadas con achiques de agua y obstáculos en la vía pública.

En Cartagena, el Ayuntamiento ha acogido a 35 personas procedentes de una urbanización y un camping desalojados, además de trabajadores del astillero de Navantia, evacuados ante la crecida de la rambla de Benipila.

En el Valle del Segura, las autoridades han suspendido las clases y la actividad en centros sociales de trece municipios debido a las intensas lluvias.

Lluvias torrenciales también en la Comunidad Valenciana

La DANA está dejando acumulados muy elevados de agua en la provincia de Alicante, donde los bomberos han realizado 31 intervenciones desde anoche por achiques, filtraciones y retirada de obstáculos.

En Valencia, se han registrado incidencias menores, como la caída de un árbol en El Puig, aunque la situación meteorológica sigue siendo inestable.

Sábado de alto riesgo y lluvias persistentes

Según el portavoz de Aemet, Rubén del Campo, el fin de semana será de máxima precaución en el área mediterránea y Baleares.

El sábado continuará la inestabilidad, con las lluvias más intensas desplazándose ligeramente hacia el norte, desde el Delta del Ebro hasta el norte de Alicante.

En toda esta franja, y también en las islas Baleares, se esperan chubascos muy fuertes, persistentes y localmente torrenciales, con riesgo de inundaciones y crecidas de cauces.

Avisos naranjas en Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares

La Aemet ha activado para este sábado el nivel naranja en las tres regiones, con acumulaciones que podrían llegar a 40 litros en una hora o 100 litros en 12 horas.

También se prevén tormentas intensas en Baleares y chubascos más dispersos en el interior oriental y centro peninsular.

Domingo con lluvias menos intensas pero aún presentes

El domingo persistirá el tiempo inestable, aunque con precipitaciones menos intensas. Los litorales de la Comunitat Valenciana, Cataluña y Baleares serán las zonas más afectadas, mientras que en el resto del país predominarán los cielos poco nubosos o parcialmente despejados.

A partir del lunes, se mantendrán los cielos nubosos y chubascos ocasionales en el centro y este peninsular, además de en Baleares. Las lluvias más intensas volverán a concentrarse en Cataluña y la Comunidad Valenciana, aunque con menor fuerza.

Según Aemet, la probabilidad de precipitaciones en el litoral mediterráneo se prolongará hasta el jueves, cuando el temporal comenzará a remitir.