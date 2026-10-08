Además, la DGT recuerda que solo notifica las sanciones por correo postal o mediante la Dirección Electrónica Vial, e insta a los conductores a no pinchar en enlaces sospechosos

La DGT alerta de un repunte de fraudes por SMS y correo electrónico para el cobro de falsas multas. EFE

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha lanzado un aviso de alerta dirigido a los conductores tras detectar un incremento en los intentos de estafa digital mediante phishing.

La institución ha advertido a la ciudadanía de que no utiliza el correo electrónico ni los mensajes de texto (SMS) para notificar sanciones administrativas ni para solicitar el pago de multas de tráfico.

En cuanto lo que aclara el organismo, las únicas vías oficiales y con validez legal para la comunicación de sanciones son el correo postal certificado en el domicilio del interesado y la Dirección Electrónica Vial (DEV), un buzón digital al que los usuarios deben haberse dado de alta previamente de forma voluntaria.

SMS exigiendo el pago urgente de una infracción se trata de una estafa

Además, cualquier notificación recibida a través de correo electrónico o SMS exigiendo el pago urgente de una infracción se trata de una suplantación de identidad cuyo objetivo es obtener datos bancarios o información personal de las víctimas.

La DGT recomienda eliminar inmediatamente este tipo de mensajes, evitar pulsar en los enlaces adjuntos y no facilitar bajo ningún concepto credenciales ni números de tarjeta.