Conagrican presenta un contencioso administrativo contra los acuerdos de la Junta de Gobierno de Guía que tumbaron el proyecto de La Atalaya

Conagrican, la empresa promotora de la planta de biogás en La Atalaya de Guía, ha presentado un recurso en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo para desbloquear el proyecto, un revés al acuerdo alcanzado hace unos meses por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de este municipio grancanario.

Informa RTVC.

La empresa quiere instalar una planta de biogás para transformar materia orgánica como estiércol y restos agrícolas en energía renovable, mientras los vecinos de la Atalaya se oponen porque apenas hay 500 metros desde donde está prevista su ubicación hasta el vecindario.



Alfredo Gonçalves, alcalde Ayuntamiento Santa María de Guía, ha señalado que «estamos buscando en primer lugar velar por el bienestar y por la seguridad de los vecinos y vecinas de nuestro municipio y después, también, salvaguardar la viabilidad económica que tiene el Ayuntamiento».

«Nosotros esto lo sabíamos, pero como nos basamos responsablemente en informes técnicos y jurídicos estamos hoy tranquilos, no tenemos ningún miedo», ha aseverado.

La empresa de biogás Conagrican recurre al juez el bloqueo de la licencia de la planta en Guía.

Malos olores

Por su parte Cosme Vega, presidente plataforma Stop Planta de Biogás en La Atalaya, ha añadido que «la empresa al fin y al cabo lo único que está intentando es ejercer sus derechos legalmente porque luego lo que se olvida del todo es la responsabilidad social. Aquí el viento sopla y el viento cuando sopla trae para acá todos los malos olores».

En ese sentido Pepe Miranda, vicepresidente y portavoz plataforma Stop Planta de Biogás en La Atalaya, hace un llamamiento a las instituciones, Cabildo, Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Santa María de Guía, a ver por qué este proyecto tiene un estudio medioambiental simplificado, habiendo zonas tan sensibles como puede ser el colegio, el campo de fútbol, la residencia.