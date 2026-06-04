Las guías han sido financiadas íntegramente por el Ayuntamiento de Tegueste, a través del área de Medio Ambiente

El pasado jueves se presentaron en el CEIP Melchor Núñez Tejera tres guías educativas dedicadas a “La ruta del agua”, “La ruta de la laurisilva” y “La ruta del almagre”. Todo ello, en el marco del proyecto educativo “Conoce tu entorno: del cole al monte”.

Esta iniciativa, nacida en 2012 en el seno del Consejo Escolar del centro, ubicado en Pedro Álvarez y perteneciente a la Reserva de la Biosfera, tiene como objetivo acercar al alumnado al conocimiento y respeto del entorno natural y rural del municipio.

Imagen cedida.

El proyecto ha sido impulsado por el Ayuntamiento de Tegueste, a través de la Concejalía de Medioambiente. Además, con la colaboración del equipo directivo del centro escolar.

La iniciativa, puesta en marcha a finales de 2025, ha permitido desarrollar distintas fases de trabajo. Entre ellas, la prospección de itinerarios y la recopilación de información, que han culminado en la elaboración de tres publicaciones adaptadas a cada uno de los ciclos de Educación Primaria.

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Educación ambiental

En este contexto, el alcalde de Tegueste, Norberto Padilla, destacó durante el acto que “este proyecto es un ejemplo del compromiso de nuestro municipio con la educación ambiental desde edades tempranas.

Asimismo, el actual equipo directivo del CEIP Melchor Núñez Tejera tiene previsto retomar el próximo curso escolar 2026-2027 las rutas educativas a pie por el entorno cercano.

Para ello, se utilizarán las guías didácticas elaboradas, centradas en temáticas como el almagre, el agua y la laurisilva. En concreto, con el objetivo de interpretar el paisaje a través de los sentidos y promover el conocimiento de la flora. Así como la fauna, la toponimia y la geología locales.

Educación y naturaleza

Asimismo, el proyecto contempla que el alumnado del CEIP Melchor Núñez Tejera pueda ejercer como anfitrión y guía de estudiantes de otros centros educativos interesados en recorrer alguna de las rutas, favoreciendo así el intercambio educativo y el aprendizaje vivencial. De este modo, la iniciativa contribuye a poner en valor el entorno rural y natural de Pedro Álvarez y la Reserva de la Biosfera, fomentando su conocimiento, respeto y conservación.

Área de Medio Ambiente

Las guías han sido financiadas íntegramente por el Ayuntamiento de Tegueste. A través del área de Medio Ambiente, y se presentan como cuadernillos didácticos para completar durante o después de las rutas. Incluyen información sobre los recorridos y actividades de observación. También de escritura, dibujo y exploración sensorial, como el uso de lupas o el tacto para identificar texturas del entorno.