La 31ª edición reúne a 106 profesionales de 17 municipios y consolida su impacto económico y social como cita clave de la Navidad

La Feria de Artesanía de Gran Canaria San Telmo abre con más de un centenar de artesanos hasta el 5 de enero. Europa Press

La 31ª Feria de Artesanía de Gran Canaria San Telmo abrió sus puertas este viernes en la capital grancanaria con la participación de más de un centenar de artesanos y artesanas que expondrán sus creaciones hasta el próximo 5 de enero. La muestra se consolida un año más como una de las principales citas del calendario navideño en la isla.

Según la organización, esta edición cuenta con 106 profesionales procedentes de 17 municipios de Gran Canaria, que ofrecen al público piezas únicas elaboradas a mano con materiales de calidad y procesos que combinan tradición, creatividad y diseño contemporáneo.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, destacó que la feria supone “una oportunidad enorme para comercializar y rentabilizar el trabajo que los artesanos realizan durante todo el año”. Asimismo, subrayó la consolidación del evento, que ha pasado de generar un retorno económico de 248.000 euros en 2023 a cerca de 335.000 euros en la edición del pasado año.

Implicación de la ciudadanía

Morales puso en valor la creciente implicación de la ciudadanía con la feria, señalando que “el nivel de complicidad es cada vez mayor y muchas personas aprovechan esta cita para comprar los regalos de Reyes, apostando por nuestros valores, nuestras tradiciones y nuestra artesanía”.

En esta edición, Las Palmas de Gran Canaria concentra el mayor número de participantes, con 42 artesanos y artesanas, seguida de Telde (13) y Agüimes (9). También están representados municipios como Valsequillo, Santa Brígida y Moya, con cinco participantes cada uno, así como Santa Lucía, Ingenio, Santa María de Guía, Firgas, Arucas, Teror, San Bartolomé de Tirajana, Mogán, Agaete, La Vega de San Mateo y Gáldar.

El recorrido por la feria permite conocer hasta 32 oficios artesanos, entre ellos alfarería, cestería, cerámica, cuchillería, joyería, forja, hilado de lana o calzado artesanal, incluyendo 11 oficios tradicionales que mantienen vivas técnicas transmitidas de generación en generación.

Actuaciones musicales

A la oferta expositiva se suma un programa de actuaciones musicales que dinamiza la visita. Desde este viernes y todos los días a las 18:00 horas, diferentes intérpretes amenizarán el recinto, comenzando con el proyecto Generaciones que riman, de la Fundación Ochosílabas, dirigido por Yeray Rodríguez. El sábado 3 de enero actuarán Zaida Jiménez y Juan Sebastián Ramírez; el domingo 4 será el turno de Laura Martel y Noelia Pérez, y el cierre musical correrá a cargo del grupo Non Trubada, que actuará a las 20:00 horas.

La Feria de Artesanía de Gran Canaria San Telmo permanecerá abierta hasta el 5 de enero de 2026, en horario de 10:00 a 21:00 horas, ampliándose hasta las 22:00 horas el día 5, víspera de Reyes. Toda la información sobre los participantes y la programación puede consultarse en la web oficial de la feria.