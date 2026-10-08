El Cabildo de Fuerteventura distingue la trayectoria cultural y el compromiso con la literatura de Lorenza Machín, las artes escénicas y la defensa de una sociedad más igualitaria

La Feria del Libro reconoce a Lorenza Machín con el Premio Alexis Ravelo 2026. Cabildo de Fuerteventura

El Cabildo de Fuerteventura concederá a Lorenza Machín el Premio Alexis Ravelo 2026, un reconocimiento a su trayectoria cultural y a su vinculación con la creación, la literatura y las artes escénicas.

Escritora, poeta, actriz y activista social, Machín ha desarrollado buena parte de su trabajo en la defensa de los derechos de las mujeres y la visibilización de la diversidad.

En cuanto al premio será entregado el viernes 16 de octubre, a las 20.00 horas, dentro de la programación de la Feria del Libro de Fuerteventura.

Trayectoria estrechamente ligada a la isla

Su trayectoria literaria está estrechamente ligada a la isla y al propio Cabildo, que editó en 2012 una de sus primeras obras, El jardincillo encantado. A ella se suman títulos como Tres nanas, Anarán, Aurora Ocaso y Caminando. Antología.

Machín también ha participado en distintas ediciones de la Feria del Libro, entre ellas la mesa redonda ‘Escribir en Fuerteventura’ en 2022 y el programa de Literatura Joven de 2015 como narradora.

La institución insular destaca así no solo su trayectoria individual, sino también su contribución a la vida cultural de Fuerteventura y a una generación de creadoras y creadores que han mantenido activa la cultura de la isla.