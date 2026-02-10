El nuevo centro sociosanitario acogerá 12 plazas residenciales para mayores y hasta 48 plazas del Servicio de Promoción a la Autonomía Personal

La consejera de Acción Social del Cabildo de Tenerife, Águeda Fumero, y el alcalde de El Sauzal. Mariano Pérez, en una visita a las obras de la finca El Remanso. EP

Un convenio entre el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) del Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de El Sauzal ha permitido la ejecución de trabajos de reconversión de la Finca El Remanso en un centro sociosanitario, que acogerá 12 plazas residenciales para mayores y hasta 48 plazas del Servicio de Promoción a la Autonomía Personal.

La consejera de Acción Social, Águeda Fumero, y el alcalde de El Sauzal, Mariano Pérez, visitaron este martes las obras con el objetivo de «incrementar los recursos sociosanitarios en la comarca de Acentejo», tal y como aseguró la consejera, que puso de relieve que «la voluntad del Cabildo es prestar, cada vez, una atención más especializada».

El convenio entre el Cabildo y el Ayuntamiento de El Sauzal implica la disposición de una dotación inicial de 750.000 euros para la reconversión de la Finca El Remanso en un centro sociosanitario, aunque Fumero resaltó que «se trata de un acuerdo ‘vivo’, que permitirá la puesta en marcha de 12 plazas residenciales, la puesta a disposición de hasta 48 plazas de Promoción a la Autonomía Personal, concluyendo y la adecuación de todo el entorno de la finca».

Por su parte, el alcalde de El Sauzal, Mariano Pérez, recordó que «esta finca fue cedida por un vecino del municipio con la condición de que fuera destinado a un uso cultural o social» y valoró «la disposición del Cabildo para impulsar un proyecto sociosanitario, que será una realidad muy pronto».

Los trabajos se encuentran en torno al 80% de ejecución, por lo que está previsto que este recurso comience a funcionar a lo largo de este año.