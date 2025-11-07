La Fiscalía Anticorrupción no señala a Torres tras el informe de la UCO

Tras el informe de la UCO de la trama Koldo en Canarias en el que se nombra a Ángel Víctor Torres, la Fiscalía Anticorrupción no alude al ministro en el informe en el que sí que pide que se cite como investigados a Koldo y Aldama

La Fiscalía no menciona ni una sola vez al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en su informe al juez en el que pide citar como investigados al exasesor ministerial Koldo García y al empresario Víctor de Aldama tras el informe de la UCO sobre la trama en Canarias.

Ángel Víctor Torres afirma que su actuación respondió al interés general y no existe ninguna actuación delictiva

Aldama y Koldo, citados como investigados

El titular del Juzgado Central de Instrucción número dos, Ismael Moreno, ha citado a Aldama para el 27 de noviembre, y a Koldo García para el día siguiente tras recibir el informe de la Fiscalía, que a su vez es consecuencia del informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), que se ha dado a conocer esta semana.

Sin embargo, en el informe elevado por Anticorrupción al juez, de apenas tres páginas, no aparece una sola mención a Torres, al contrario de lo que sucede con la investigación de la UCO.

Y eso que el informe del fiscal, al que ha tenido acceso EFE, se apoya en la documentación remitida por la UCO al juez.

Anticorrupción asegura que Aldama pagaba a Koldo 10.000 mensuales -desde octubre del 2019 a septiembre de 2022- «en una suerte de nómina que le permitía la petición de favores» y «tener acceso al ministro» José Luis Ábalos.