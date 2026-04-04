La jueza había archivado la causa penal por Cuna del Alma porque existía precisamente una resolución favorable del Gobierno autonómico para su ocupación de la costa

La Fiscalía ha pedido a la magistrada del juzgado de instrucción número uno de Arona que suspenda cautelarmente los trabajos que viene realizando la promotora del proyecto en mencionada zona para construir una piscina, un restaurante y un parking para buggies.

Informa. RTVC.

Todo ello, al considerar que son usos que “pueden tener otra ubicación fuera” de la zona de servidumbre y “no prestan un servicio necesario o conveniente para el uso del dominio público marítimo-terrestre”.

El 26 de marzo, la jueza dio cinco días de plazo a las partes personadas para presentar alegaciones. La acusación popular, ejercida por la Asociación Cultural Social Ecologista Puertito Libre, ha solicitado que la suspensión se extienda a toda la urbanización, según fuentes consultadas.

Gobierno de Canarias

Además, tal y como pedía el Ministerio Fiscal, la magistrada ha llamado a declarar como investigados al jefe del Servicio de Ordenación del Litoral Oriental del Gobierno de Canarias, Valeriano Díaz, y al representante legal y administradores de la promotora de la iniciativa, Segunda Casa Adeje SL.

Cuna del Alma. Archivo.

También ha citado, pero en calidad de testigos, al jefe del Servicio de Ordenación del Litoral Occidental del Ejecutivo regional, José David Marín, y al técnico autonómico Francisco Javier Carrancho, de la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario.

La jueza había archivado la causa penal por Cuna del Alma porque existía precisamente una resolución favorable del Gobierno autonómico para su ocupación de la costa. No obstante, la Fiscalía emitió un recurso solicitando la reapertura de la causa