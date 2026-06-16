El Ministerio Público mantiene la acusación contra el defensa del Real Madrid, pero abre la puerta a eliminar la petición de prisión si reconoce los hechos ante las víctimas en la vista oral

Informa: Redacción Informativos RTVC

La Fiscalía de Canarias muestra su disposición a retirar la solicitud de dos años y medio de prisión contra Raúl Asencio si el futbolista pide perdón en el juicio a las dos mujeres que aparecen en un vídeo sexual grabado sin permiso.

La fiscal Mercedes Gil Castillo expone esta posición durante la vista preliminar celebrada este martes en la Plaza número 5 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, donde mantiene hasta ahora su petición de condena. La representante del Ministerio Público insiste en que Asencio cometió un delito contra la intimidad al mostrar el vídeo a otra persona con conocimiento de su origen ilícito.

Raúl Asencio en una foto de archivo | Europa Press

La fiscal subraya además que el procedimiento ya cuenta con apertura de juicio oral y exige que el jugador acuda al banquillo. También reclama que el perdón a las víctimas se produzca en la vista oral, donde las ofendidas podrán pronunciarse directamente tras la petición del acusado.

Posible extinción de la responsabilidad

El Ministerio Público acepta el planteamiento de la defensa, que sostiene que la responsabilidad penal puede extinguirse mediante el perdón de las ofendidas en delitos contra la intimidad de carácter semipúblico. En este caso, la Fiscalía mantiene que Asencio incurre en un delito al enseñar el vídeo, aunque reconoce la posibilidad legal de que el perdón elimine la pena en ese tipo de infracciones.

El proceso incluye también a otros tres antiguos canteranos del Real Madrid, Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, a quienes la acusación atribuye la grabación y difusión del vídeo sexual sin consentimiento durante el verano de 2023 en Gran Canaria. La Fiscalía solicita para ellos una pena más severa, de cuatro años y siete meses de prisión, por considerar que difundieron las imágenes a pesar de la petición de las jóvenes de eliminarlas y con conocimiento de que una de ellas era menor, lo que introduce el delito de distribución de pornografía infantil, figura en la que el perdón de las víctimas no tiene efecto legal.

Los otros acusados y la gravedad de los hechos investigados

La acusación sostiene que los tres futbolistas grabaron el vídeo durante una relación sexual consentida en un club de la playa de Amadores y después lo compartieron por WhatsApp en distintos chats colectivos. La Fiscalía recalca que actuaron pese a la petición expresa de las jóvenes de borrar el contenido, lo que agrava su responsabilidad penal según su criterio.

En el caso de Asencio, la acusación se limita a dos delitos contra la intimidad, lo que reduce su exposición penal frente a la de los otros procesados. Además, las dos víctimas retiraron la acusación contra él tras recibir una indemnización, lo que refuerza la vía del perdón como posible salida procesal.

La carta del jugador

En septiembre, el jugador del Real Madrid envió una carta a las víctimas en la que reconoce expresamente que cometió “el error” de enseñar a un amigo el vídeo grabado por Ruiz, Rodríguez y García. La Fiscalía toma nota de ese reconocimiento y también de las declaraciones de las víctimas, que aceptaron las disculpas del futbolista.

Aun así, la fiscal Mercedes Gil Castillo insiste en que el procedimiento debe seguir su curso formal. Reclama que Asencio declare en el juicio, pida perdón en ese momento y permita que las víctimas respondan en la vista oral, pese a la posibilidad de que ese gesto abra la puerta a la retirada de la petición de cárcel.