ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias de CanariasLa Gomera

La Forastera Gomera: la uva heroica que desafía a la filoxera y conquista paladares

RTVC
RTVC

Con más de 500 años de historia, la Forastera Gomera es superviviente de la plaga europea del siglo XIX, esta uva única de La Gomera es celebrada por expertos como Wineman, “el hombre vino”

La Forastera Gomera ha vuelto a situarse en el foco del sector vitivinícola en Canarias, especialmente ante la reciente preocupación por la filoxera, la plaga que devastó los viñedos europeos en el siglo XIX.

Sin embargo, La Gomera se mantiene libre de la enfermedad, al igual que en aquella época, y su uva autóctona ha sobrevivido a lo largo de los siglos.

Reconocida por su frescura, puntuosidad, persistencia e intriga, la Forastera Gomera ha sido el objeto de un documental realizado por Wineman, conocido internacionalmente como “el hombre vino”, con el respaldo del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.

Única en el mundo

Según el experto, esta uva es capaz de mantener su frescura incluso en sobremadurez, un rasgo que la hace única en el mundo.

“La Forastera Gomera es heroica: sobrevivir en un paisaje difícil se convierte en calidad”, asegura Wineman, quien destaca que los vinos de máxima categoría suelen nacer en entornos complicados.

Más allá del sabor, la singularidad de esta variedad está avalada por la ciencia y el ADN, convirtiéndola en un tesoro vitivinícola sin comparación en ningún otro lugar del planeta.

La plaga no ha entrado en la isla

A pesar de que la preocupación por la filoxera ha resurgido este año, las autoridades recuerdan que, hasta ahora, la plaga no ha entrado en la isla y que existen herramientas modernas para combatirla en caso de ser necesario.

La Forastera Gomera continúa así su legado como un símbolo de resistencia, historia y excelencia enológico.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

El Grinch y Papá Noel reivindican en la playa de Las Canteras una Navidad más verde

Detenido un falso inversor alemán que se refugiaba en Tenerife tras estafar más de 20 millones

Todo listo para los conciertos de Año Nuevo de la Joven Orquesta de Canarias

Rosa Dávila defiende un modelo turístico que no se mida en cifras e insiste en el empleo

Un coche impacta contra una palmera en Playa Honda, Lanzarote

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025