Con más de 500 años de historia, la Forastera Gomera es superviviente de la plaga europea del siglo XIX, esta uva única de La Gomera es celebrada por expertos como Wineman, “el hombre vino”

La Forastera Gomera ha vuelto a situarse en el foco del sector vitivinícola en Canarias, especialmente ante la reciente preocupación por la filoxera, la plaga que devastó los viñedos europeos en el siglo XIX.

Sin embargo, La Gomera se mantiene libre de la enfermedad, al igual que en aquella época, y su uva autóctona ha sobrevivido a lo largo de los siglos.

Reconocida por su frescura, puntuosidad, persistencia e intriga, la Forastera Gomera ha sido el objeto de un documental realizado por Wineman, conocido internacionalmente como “el hombre vino”, con el respaldo del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.

Única en el mundo

Según el experto, esta uva es capaz de mantener su frescura incluso en sobremadurez, un rasgo que la hace única en el mundo.

“La Forastera Gomera es heroica: sobrevivir en un paisaje difícil se convierte en calidad”, asegura Wineman, quien destaca que los vinos de máxima categoría suelen nacer en entornos complicados.

Más allá del sabor, la singularidad de esta variedad está avalada por la ciencia y el ADN, convirtiéndola en un tesoro vitivinícola sin comparación en ningún otro lugar del planeta.

La plaga no ha entrado en la isla

A pesar de que la preocupación por la filoxera ha resurgido este año, las autoridades recuerdan que, hasta ahora, la plaga no ha entrado en la isla y que existen herramientas modernas para combatirla en caso de ser necesario.

La Forastera Gomera continúa así su legado como un símbolo de resistencia, historia y excelencia enológico.