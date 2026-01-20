ES NOTICIA

La Fundación DISA consolida en Canarias el programa ‘Dinamizadores STEAM’

‘Dinamizadores STEAM’ de la Fundación Margarita Salas refuerza su implantación en el archipiélago con tres aulas activas durante el curso 2025/2026

La Fundación DISA consolida en Canarias el programa ‘Dinamizadores STEAM’. Fundación DISA

La Fundación DISA refuerza este curso 2025/2026 su apoyo al programa ‘Dinamizadores STEAM’, impulsado por la Fundación Margarita Salas, consolidando su presencia en Canarias a través de tres aulas activas en Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife.

La iniciativa, que se desarrolla en el archipiélago desde 2024, busca fomentar la alfabetización científica temprana entre niños y niñas, especialmente en entornos con menor acceso a las disciplinas científicas y tecnológicas.

Las aulas se localizan en Arenales (Las Palmas de Gran Canaria), Ofra (Santa Cruz de Tenerife) y La Esperanza (El Rosario), y atienden actualmente a unos 35 escolares de entre 6 y 12 años.

Talleres prácticos y dinámicos

A través de sesiones semanales gratuitas, el alumnado participa en talleres prácticos y dinámicos que despiertan la curiosidad, refuerzan el pensamiento crítico y acercan las disciplinas STEAM de forma lúdica y rigurosa.

El programa se apoya en la figura de los Dinamizadores STEAM, profesionales que actúan como nexo entre la ciencia, la comunidad y el entorno local, colaborando con investigadores y entidades del territorio.

Con casi una veintena de aulas en seis comunidades autónomas, ‘Dinamizadores STEAM’ se consolida como un referente nacional en educación científica, contribuyendo a promover la igualdad de oportunidades y a sembrar vocaciones científicas desde edades tempranas en Canarias.

