‘Dinamizadores STEAM’ de la Fundación Margarita Salas refuerza su implantación en el archipiélago con tres aulas activas durante el curso 2025/2026

La Fundación DISA consolida en Canarias el programa ‘Dinamizadores STEAM’. Fundación DISA

La Fundación DISA refuerza este curso 2025/2026 su apoyo al programa ‘Dinamizadores STEAM’, impulsado por la Fundación Margarita Salas, consolidando su presencia en Canarias a través de tres aulas activas en Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife.

La iniciativa, que se desarrolla en el archipiélago desde 2024, busca fomentar la alfabetización científica temprana entre niños y niñas, especialmente en entornos con menor acceso a las disciplinas científicas y tecnológicas.

Las aulas se localizan en Arenales (Las Palmas de Gran Canaria), Ofra (Santa Cruz de Tenerife) y La Esperanza (El Rosario), y atienden actualmente a unos 35 escolares de entre 6 y 12 años.

Talleres prácticos y dinámicos

A través de sesiones semanales gratuitas, el alumnado participa en talleres prácticos y dinámicos que despiertan la curiosidad, refuerzan el pensamiento crítico y acercan las disciplinas STEAM de forma lúdica y rigurosa.

El programa se apoya en la figura de los Dinamizadores STEAM, profesionales que actúan como nexo entre la ciencia, la comunidad y el entorno local, colaborando con investigadores y entidades del territorio.

Con casi una veintena de aulas en seis comunidades autónomas, ‘Dinamizadores STEAM’ se consolida como un referente nacional en educación científica, contribuyendo a promover la igualdad de oportunidades y a sembrar vocaciones científicas desde edades tempranas en Canarias.