Casimiro Curbelo ve posible un acuerdo en Madrid para La Gomera y destaca un año con fuerte inversión social y una compensación del 60% en el IRPF

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, ha señalado que la isla espera contar en 2026 con una compensación en el IRPF similar al 60% que ya se aplica en La Palma.

Curbelo considera viable su aprobación y confía en que exista acuerdo entre PSOE y PP para incluirla en el Decreto Canario.

El anuncio se produjo durante el balance del año, en el que el presidente destacó que más del 75% del presupuesto insular de 2025 se destinó a políticas sociales y educativas.

La Gomera confía en lograr en 2026 una compensación del 60% en el IRPF. RTVC

111 millones de euros previstos

Asimismo, valoró los 111 millones de euros previstos en los presupuestos autonómicos para 2026, que permitirán impulsar la vivienda pública y reforzar los recursos sociosanitarios en la isla.

Curbelo subrayó los avances sociales y económicos alcanzados, con especial atención a las familias, la juventud y los colectivos vulnerables, y defendió la necesidad de una singularidad fiscal para las islas no capitalinas que garantice igualdad de oportunidades y favorezca el desarrollo de La Gomera.