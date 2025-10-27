ES NOTICIA

El Cabildo de La Gomera contará en 2026 con un presupuesto de 82’7 millones de euros

Redacción RTVC
Las cuentas del Cabildo de La Gomera aumentan en 2026 un 5’5% respecto al ejercicio actual

El Cabildo de La Gomera contará para el próximo año con un presupuesto de 82’7 millones de euros. Esto supone un aumento del 5’5% con respecto a las cuentas del ejercicio actual. El presupuesto de 2026 consolida un modelo de gestión centrado en las personas, la sostenibilidad y el fortalecimiento de los servicios público.

El presidente de la corporación insular, Casimiro Curbelo, ha hecho hincapié en que estos 82 millones de euros «están dirigidos exclusivamente a las personas, poniéndolas en el centro de la acción política». Se trata de un presupuesto que está especialmente focalizado en promover políticas sociales, de juventud y el desarrollo sostenible.

De cada 10 euros del presupuesto con el que contará La Gomera en 2026, 7’8 euros estarán destinados a políticas sociales, educativas y de apoyo directo a la ciudadanía. Curbelo ha resaltado que el Cabildo destinará 16 millones de euros «a la atención a mayores, dependientes, colectivos vulnerables, y al apoyo a los jóvenes».

Nueva línea para facilitar el acceso a la vivienda

Una de las novedades que presentan las cuentas para 2026, es que el Cabildo de La Gomera destinará partidas específicas para ayudas al alquiler y la adquisición de vivienda para jóvenes, así como para impulsar la formación y el empleo juvenil. Todo ello con una inversión conjunta que asciende a los 2’5 millones de euros.

