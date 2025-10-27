Las cuentas del Cabildo de La Gomera aumentan en 2026 un 5’5% respecto al ejercicio actual

Informa: RTVC

El Cabildo de La Gomera contará para el próximo año con un presupuesto de 82’7 millones de euros. Esto supone un aumento del 5’5% con respecto a las cuentas del ejercicio actual. El presupuesto de 2026 consolida un modelo de gestión centrado en las personas, la sostenibilidad y el fortalecimiento de los servicios público.

El presidente de la corporación insular, Casimiro Curbelo, ha hecho hincapié en que estos 82 millones de euros «están dirigidos exclusivamente a las personas, poniéndolas en el centro de la acción política». Se trata de un presupuesto que está especialmente focalizado en promover políticas sociales, de juventud y el desarrollo sostenible.

De cada 10 euros del presupuesto con el que contará La Gomera en 2026, 7’8 euros estarán destinados a políticas sociales, educativas y de apoyo directo a la ciudadanía. Curbelo ha resaltado que el Cabildo destinará 16 millones de euros «a la atención a mayores, dependientes, colectivos vulnerables, y al apoyo a los jóvenes».

Nueva línea para facilitar el acceso a la vivienda

Una de las novedades que presentan las cuentas para 2026, es que el Cabildo de La Gomera destinará partidas específicas para ayudas al alquiler y la adquisición de vivienda para jóvenes, así como para impulsar la formación y el empleo juvenil. Todo ello con una inversión conjunta que asciende a los 2’5 millones de euros.