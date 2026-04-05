La Graciosa exige un plan de gestión ante la masificación turística

La isla cumple 40 años como Reserva de la Biosfera sin un Plan Rector actualizado ni un órgano que regule el territorio

La Graciosa enfrenta una saturación de visitantes y vehículos que pone en riesgo su entorno natural protegido. Durante el último año, 300.000 personas desembarcaron en la isla para realizar actividades turísticas de forma masiva. Los vecinos reclaman medidas urgentes para ordenar el uso del suelo y proteger los valores del Parque Nacional.

Informa: Redacción Informativos RTVC

La isla carece de un Plan Rector vigente y de un órgano de gestión que coordine las normativas ambientales. Actualmente, la ordenanza municipal que regula el tránsito de vehículos data del año 2005. Esta falta de actualización técnica impide un control real sobre el crecimiento de la flota móvil en el territorio.

Se estima que circulan unos 400 coches por las pistas de tierra de la reserva natural. Sin embargo, no existe una cifra oficial debido a la obsolescencia de los registros administrativos. Esta situación genera una incertidumbre legal que complica la protección de un espacio tan frágil.

Los residentes censados apenas alcanzan las 700 personas, aunque solo 500 viven de forma fija. Esta pequeña población soporta una presión humana desproporcionada durante los periodos vacacionales. El equilibrio entre la vida local y la explotación turística parece cada vez más lejano.

El auge del transporte 4×4

Las excursiones en vehículos todoterreno constituyen una de las actividades más demandadas por los visitantes. Al bajar del barco, muchos turistas contratan estos servicios para recorrer los 29 kilómetros de superficie. Este modelo de ocio acelera el desgaste de los senderos y la erosión del suelo.

Los empresarios locales reconocen la necesidad de establecer un orden claro para estas rutas guiadas. Miguel Páez, vecino de la isla, defiende la actividad turística como principal sustento económico. No obstante, recalca que el desarrollo debe respetar obligatoriamente los valores del parque.

El objetivo no es prohibir las excursiones, sino integrarlas en una normativa moderna y sostenible. Una regulación adecuada permitiría conservar el paisaje mientras se mantiene el motor económico. La falta de consenso institucional retrasa una solución que los vecinos consideran vital.

Urgencia por la sostenibilidad

El próximo mes se celebrará el 40 aniversario de la declaración de la isla como Reserva de la Biosfera. Los colectivos sociales aprovechan esta efeméride para recordar el abandono administrativo que sufren. Exigen que la efeméride sirva para reactivar la creación del Órgano de Gestión.