El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Juventud, mantendrá abierta durante todas las fiestas navideñas La Grada – Espacio Joven Creativo, el equipamiento municipal ubicado junto al Parque Estadio Insular, que se habilitará como aula de estudio y zona de trabajo académico.

De esta forma, según ha informado la concejala de Juventud, Carla Campoamor, los jóvenes tendrán un espacio «adecuado para preparar exámenes, realizar trabajos en grupo y acceder a un entorno seguro y óptimo» para el estudio en un periodo «especialmente relevante» del calendario académico, según ha informado el ayuntamiento en nota de prensa.

Horario general

Así en el mes de diciembre, el Espacio Joven La Grada adaptará su funcionamiento con un horario general de mañana de 09.30 a 13.30 horas y de tarde de 15.00 a 21.00 horas, estableciendo además los días 6, 7 y 8, de 09.30 a 13.30 horas.

Por su parte, el viernes 12 y el jueves 18 de diciembre abrirá de 15.00 a 23.00 horas; el sábado 13, de 09.00 a 18.00 horas; y los días 24 y 31, de 09.00 a 14.00 horas.

Si bien, este espacio permaneciendo cerrado los días del 25 de diciembre, el 1 de enero y 6 de enero.

Aula de estudio

Finalmente indican que además de su uso como aula de estudio, La Grada pone a disposición de los jóvenes más de un centenar de juegos de mesa y cómics, tras la ampliación de los recursos lúdicos y culturales del espacio con la adquisición de 74 juegos de mesa y 53 tebeos.

Estos materiales, disponibles para su uso en las propias instalaciones, refuerzan la apuesta municipal por un ocio saludable que fomente la creatividad, la convivencia y el gusto por la lectura entre la población joven.