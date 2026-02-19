El informe del accidente de Adamuz preliminar no descarta otras hipótesis y solicita nuevos análisis periciales sobre la infraestructura ferroviaria

La Guardia Civil apunta a la rotura del carril o un fallo en la soldadura como causa del accidente de Adamuz. Europa Press

Un informe inicial de la Guardia Civil señala como principales hipótesis del accidente ferroviario ocurrido el 18 de enero en Adamuz la posible rotura de un carril o un fallo en la soldadura de la vía.

El siniestro, que dejó 46 fallecidos y más de 150 heridos, se produjo en el kilómetro 318,693 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, entre las 19:43:37 y las 19:43:41 horas, en dirección Madrid. El documento fue remitido el 5 de febrero al juzgado de Montoro, que instruye la causa, como ampliación del atestado inicial entregado días antes.

Según el informe, las cámaras de seguridad del Adif permiten fijar con precisión la hora del impacto, aunque no el momento exacto de la colisión. El tren de Iryo descarriló parcialmente e invadió el sentido contrario con sus coches traseros, mientras que un convoy Renfe Alvia que circulaba hacia Huelva atravesaba el punto a 208 kilómetros por hora.

No se descarta ninguna opción

Los investigadores han solicitado a Adif información sobre los lotes de rieles empleados en el tramo, análisis de muestras de soldaduras y revisión de elementos como traviesas, balasto, clips y el estado general de la infraestructura renovada.

Además de la hipótesis estructural, se analiza la posibilidad de que un tren anterior hubiera perdido alguna pieza que dañara la vía, así como una eventual imprudencia en la conducción, extremo en el que se investiga a los maquinistas implicados. El conductor del Alvia falleció en el accidente y, a falta de informes toxicológicos, no se aprecian indicios de actuación anómala; el maquinista de Iryo dio negativo en las pruebas realizadas.

Tampoco se descartan otras causas, como sabotaje o deficiencias de mantenimiento, por lo que se han solicitado peritajes específicos para detectar posibles trazas mecánicas o sustancias explosivas. La Guardia Civil subraya que, por el momento, no puede descartarse ninguna línea de investigación hasta completar los análisis pendientes y la revisión de la documentación requerida.