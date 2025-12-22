La operación “DILANIO” en Canarias concluye con la clausura de tres desguaces clandestinos y la investigación de 11 implicados por delitos contra el medio ambiente y falsificación de certificados

Een el marco de la operación, la Guardia Civil, “DILANIO”, ha destapado una red de desguaces con sedes en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote que, en colaboración con un establecimiento de la Comunidad de Madrid, falsificaba certificados medioambientales para ocultar la gestión irregular de cientos de vehículos de gran tonelaje pertenecientes a una importante empresa de transportes.

La investigación se inició cuando agentes del SEPRONA en Las Palmas detectaron en suelo rústico protegido una instalación no autorizada dedicada a la gestión ilícita de residuos, donde se hallaron 44 vehículos de gran tonelaje, completos y semidesguazados. Los vehículos procedían de desguaces legales con los que la red mantenía acuerdos comerciales, utilizando trámites de baja oficiales para encubrir operaciones irregulares.

Las pesquisas revelaron que más de 240 vehículos se enviaron a un desguace de Madrid para su baja y tratamiento medioambiental, pero este establecimiento los revendía como chatarra y los desviaba a desguaces en Las Palmas, donde se falsificaban certificados para aparentar una gestión correcta.

Superan los 40.000 metros cuadrados

Como resultado, se clausuraron dos desguaces clandestinos y un tercero en proceso, todos ubicados en terrenos rústicos protegidos que superan los 40.000 metros cuadrados. Estos operaban bajo la cobertura de desguaces autorizados que emitían la documentación falsificada mientras los vehículos eran parcialmente tratados o trasladados sin descontaminar.

El SEPRONA constató que las actividades ilegales liberaban gases fluorados a la atmósfera sin control técnico, estimándose que más de 10.000 vehículos se manipularon de este modo en los últimos cuatro años, generando emisiones equivalentes a unas 1.500 toneladas de CO₂.

Con la operación “DILANIO”, la Guardia Civil reafirma su compromiso con la protección del medio ambiente y la detección de actividades ilícitas que amenazan la sostenibilidad y seguridad ecológica de las islas